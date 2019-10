Śmiertelny wypadek podczas Rajdu Żuławskiego. Kierowca był pod wpływem narkotyków

34-letni kierowca, który zginął podczas V Rajdu Żuławskiego, był pod wpływem narkotyków. To z jego winy doszło do wypadku, w którym śmierć poniósł również jego pilot - dowiedziało się RMF FM w gdańskiej prokuraturze. Prokuratura wystąpiła do Polskiego Związku Motorowego o zmianę przepisów.