Chcemy UE dobrze współdziałającej, jako unii wolnych narodów i równych państw. Do takiej UE wstępowaliśmy, na taką UE my jako Polacy się godziliśmy i po prostu chcemy, żeby ta Unia Europejska taką była - powiedział we wtorek w Wilnie prezydent Andrzej Duda.

Prezydent pytany był na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą o to, jak patrzy na kwestie związane z wyrokiem polskiego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nadrzędności konstytucji nad prawem unijnym.

- Cała kwestia wymaga szeregu wyjaśnień, bowiem w przestrzeni medialnej nie tylko polskiej, ale również i europejskiej - także jak rozumiem w jakimś sensie litewskiej - jest bardzo wiele nieprecyzyjnych określeń dotyczących tej sytuacji - odpowiedział prezydent Duda.

"UE ma tyle władzy, ile Polska oddała"

Jak mówił, "polski Trybunał Konstytucyjny powiedział, że rzeczywiście jest prymat polskiej konstytucji nad prawem europejskim". - Powiedział, że Unia Europejska, jej organy mają tyle kompetencji w stosunku do Polski, na ile Polska zgodziła się wcześniej ograniczyć swoją suwerenność. Natomiast poza tymi ograniczeniami tam, gdzie nie było mowy o dopuszczeniu instytucji europejskich do decydowania w polskich sprawach, wszystkie decyzje podejmowane są tylko i wyłącznie wewnętrznie - podkreślił Andrzej Duda.

- Tyle powiedział Trybunał Konstytucyjny. Powiedział, że suwerenność oddaliśmy tam, gdzie się na to zgodziliśmy, ale tam, gdzie się nie zgodziliśmy, proszę nie interweniować, proszę nie ingerować, bo jest to nielegalne, niedopuszczalne i to jest naruszenie zasady praworządności - dodał prezydent.

Zaznaczył, "że zgodnie z traktatami europejskimi, w tym Traktatem lizbońskim, kwestia ustroju wymiaru sprawiedliwości jest kwestią wewnętrznej decyzji państwa członkowskiego". - W związku z powyższym cały ten spór o rzekomą praworządność, który jest realizowany przez Komisję Europejską i działania, które są podejmowane w wielu punktach przez TSUE (...) to jeżeli mówimy o jakimś naruszeniu praworządności to to jest naruszenie praworządności tylko, że w drugą stronę. To jest po prostu nieuprawniona ingerencja w wewnętrzne sprawy państwa członkowskiego, jakim jest Polska - powiedział Andrzej Duda.

"Jesteśmy zadowoleni z członkostwa w UE"

- My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy z tego członkostwa zadowoleni. Głosowaliśmy w referendum za przystąpieniem do Unii Europejskiej, osobiście także głosowałem za przystąpieniem do UE. Chcemy Unii Europejskiej dobrze współdziałającej jako unii wolnych narodów i równych państw. Do takiej UE wstępowaliśmy, na taką UE - my jako Polacy - się godziliśmy i po prostu chcemy, żeby ta Unia Europejska taką była - powiedział Andrzej Duda.

Prezydent Nauseda podkreślił, że Litwa poprze Polskę w sprawach dotyczących poszukiwania wyjścia z zaistniałej sytuacji. - My rozumiemy, że dzisiaj sytuacja wygląda w ten sposób, że na razie nie widać tych sposobów rozwiązania, ale gdyby była potrzebna nasza pomoc w mediacjach, nasze pośrednictwo, to jesteśmy gotowi to zrobić - powiedział prezydent Litwy.

