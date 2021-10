Do zdarzenia doszło w piątek, 15 października ok. godz. 10.00 w jednym z mieszkań w Grodzisku Mazowieckim.

"Żołnierz ze swojego mieszkania zauważył pożar w mieszkaniu piętro niżej. Mając na uwadze, że w mieszkaniu znajduje się 10-letnia córka sąsiadów, która w tym czasie uczestniczyła w lekcjach online, przez okno wszedł do mieszkania" - poinformował w opublikowanym komunikacie por. Dominik Pijarski, oficer prasowy 6 Mazowieckiej Brygady OT.

- Wśród dymu i płomieni zobaczyłem spanikowaną i krzyczącą dziewczynkę. Wyniosłem ją z mieszkania podając dziecko sąsiadowi przez okno - relacjonuje szer. Marcin Piotrowski, cytowany na stronie WOT.

Wybuch w mieszkaniu

Po przekazaniu dziecka w bezpieczne ręce, ruszył sprawdzić, czy w mieszkaniu nie przebywają inne osoby. W pewnym momencie doszło do wybuchu, który przewrócił i poważnie poparzył żołnierza.

Szeregowemu udało się doczołgać do drzwi i otworzyć je, umożliwiając tym samym wejście do mieszkania ratownikom ze straży pożarnej. Wezwana na miejsce karetka zabrała żołnierza do szpitala. Doznał poparzeń I i II stopnia.

Dziewczynka z pożaru wyszła bez szwanku. - Podziękowała mi i jest ok. Jestem już w domu i czuję się dobrze, czułem się lepiej, niż to wyglądało - mówi szer. Marcin Piotrowski.

