Gyles Brandreth, przewodniczący kapituły przyznającej nagrodę Oldie of the Year, latem napisał do list do prywatnego sekretarza królowej Edwarda Younga z pytaniem, czy monarchini przyjęłaby wyróżnienie.

- Jej Wysokość wierzy, że mamy tyle lat, na ile się czujemy, w związku z czym Królowa nie uważa, by spełniała stosowne kryteria, aby móc przyjąć wyróżnienie, i ma nadzieję, że znajdzie Pan bardziej godnego odbiorcę - napisał Young w odpowiedzi. Jego list zamieszczono w najnowszym numerze miesięcznika dla seniorów "The Oldie Magazine", który od prawie 30 lat przyznaje nagrodę.

Tegoroczne wyróżnienia, które we wtorek po południu wręczono w londyńskim hotelu Savoy, otrzymali prowadząca telewizyjny program kulinarny Delia Smith, prezenter muzyczny Bob Harris, Barry Humphries, Margaret Seaman, która wykonała z wełny modele pałaców królewskich, poeta i dramaturg Roger McGough, lekarze Saroj Datta i Mridul Kumar Datta oraz były piłkarz Geoff Hurst.

W ceremonii wręczenia nagród uczestniczyła synowa Elżbiety II, księżna Camilla. Sama monarchini na wtorkowy wieczór miała zaplanowany udział w przyjęciu dla uczestników odbywającego się w Londynie globalnego forum inwestycyjnego.

Elżbieta II jest najdłużej urzędującą głową państwa na świecie, a także najdłużej panującym brytyjskim monarchą w historii. W przyszłym roku obchodzić będzie 70-lecie panowania.

