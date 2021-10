Zbigniew Ziobro zapowiedział, że zwróci się do rządu o rozważenie podjęcia procedury prawnej pozwania Niemiec przed TSUE za naruszenie traktatów UE przez upolitycznienie sądownictwa. - Zasadniczym problemem jest to, że TSUE nie ma kompetencji, żeby rozstrzygać tego typu spory - komentował decyzje ministra sprawiedliwości rzecznik prasowy rządu Piotr Müller w Polsat News

- Jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu stwierdza, że udział polityków w procedurze wyboru władz (sądowniczych w Polsce) nasuwa wątpliwości co do niezawisłości takich przyszłych sędziów, to w takim razie zadajmy pytanie, jaki ten udział ma wpływ na niezawisłość przyszłych sędziów w Niemczech - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Minister zwrócił uwagę, że w przypadku tego kraju udział Bundestagu (izby niższej niemieckiego parlamentu) w wyborze władz Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (najwyższej instancji sądownictwa karnego i cywilnego w Niemczech) jest "całkowity, dużo dalej idący niż w Polsce".

- Jako minister sprawiedliwości zwrócę się do polskiego rządu o rozważenie podjęcia procedury prawnej, opartej na artykule 259 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który daje każdemu państwu prawo do wytoczenia pozwu wobec innego państwa UE, jeżeli są ku temu istotne podstawy traktatowe - zapowiedział. Procedura ta ma polegać na pozwaniu Niemiec przed TSUE za naruszenie traktatów UE przez upolitycznienie sądownictwa.

Rzecznik rządu Piotr Müller komentuje

- O propozycję Ziobry został zapytany rzecznik rządu Piotr Müller. - Zasadniczym problemem jest to, że TSUE nie ma kompetencji, żeby rozstrzygać tego typu spory. Od samego początku stoimy na tym stanowisku. Rozumiem, że w tym wniosku chodzi bardziej o aspekt formalny, żeby pokazać pewną nierówność traktowania w UE podmiotów państwowych, czyli członków Unii - stwierdził Piotr Müller w rozmowie z Polsat News.

- Co do sposobu załatwienia tej sprawy, to o tym będzie dyskutowała Rada Ministrów, będziemy rozpatrywać ten wniosek na posiedzeniu rządu. To jest jeden z wariantów, które w ramach wachlarza instrumentów prawnych jest brany pod uwagę - przekazał rzecznik rządu.

Piotr Müller dodał, że "każdy minister w rządzie ma prawo do inicjowania własnych projektów, zwłaszcza z obszarów, za które odpowiada. Jednak ostateczna decyzja należeć zawsze będzie do premiera".

