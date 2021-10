W piątek wieczorem w gminie Trzebieszów pod Łukowe (woj. lubelskie) doszło do tragedii. Na jednym z podwórek, w samochodzie zamordowana została 32-letnia Anna S. Kobieta zginęła od ciosów ostrym narzędziem.

Podejrzanym mąż ofiary

- Zatrzymaliśmy osobę, która jest odpowiedzialna za to zabójstwo. To Stanisław S., mąż kobiety. Usłyszał zarzut zabójstwa poprzez zadanie dziewięciu ciosów nożem i spowodowanie ran ciętych, w wyniku których u kobiety doszło do wykrwawienia usłyszał zarzut zabójstwa - Agnieszka Kępka, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Grozi mu dożywocie.

Mężczyzna nie przyznaje się do winy i twierdzi, że to nie on zabił 32-latkę. Złożył też wyjaśnienia, których treści prokuratura nie ujawniła.

Prawdopodobnym motywem są nieporozumienia rodzinne między małżonkami, którzy od dłuższego czasu nie mieszkali razem. Byli w trakcie sprawy rozwodowej i nie mogli porozumieć się ws. opieki nad dziećmi.

- Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do zarzucanego mu czynu i składał wyjaśnienia, które zupełnie odbiegają od naszych ustaleń – dodała Kępka.

Areszt tymczasowy dla podejrzanego

- Wyjaśniał, że nie zrobił tego i mówił dlaczego tego nie zrobił - wyjaśniała. Jest prawdopodobne, że Stanisław S. od dłuższego czasu planował dokonanie tego morderstwa. Jak wiemy z informacji, jakie przekazała początkowo policja, ciało kobiety zostało znalezione w samochodzie na jednej z posesji pod domem.

- Dzisiaj sąd przychylił się do wniosku łukowskich policjantów i prokuratury o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec Stanisława S. - powiedział polsatnews.pl sp. szt. Marcin Józwik z Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

