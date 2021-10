Problem ten dotyczy w Hiszpanii najczęściej młodzieży. U co dziesiątego hiszpańskiego nastolatka zdiagnozowano problemy ze zdrowiem psychicznym.

"Pokój Płaczu"

- Pomysł na "Pokój Płaczu" wziął się z hiszpańskiego powiedzenia. Kiedy nie chcemy martwić się cudzymi zmartwieniami, to mówimy "idź i się wypłacz". Wtedy taka osoba zostaje sama ze swoimi problemami i nikomu o nich nie mówi - wyjaśniała Martyna Dluzniewska, szefowa działu marketingu.

Pokój jest ogólnodostępny, wewnątrz są telefony z numerami do osób z którymi można porozmawiać o problemach, w tym psycholog.

ZOBACZ: Ofiary bez wsparcia psychologicznego? Alarm komisji ds. pedofilii

Dodał, ze "chcemy z tym walczyć i dlatego powstało to miejsce". - Jesteśmy platformą online. Przychodzą do nas ludzie szukający wsparcia. My umożliwiamy im kontakt z psychologiem. Mamy ich kilkuset, więc nie ma problemu ze znalezieniem takiego, który pomoże ci go rozwiązać - mówił Alessandro De Sario, szef przedsięwzięcia.

W 2019 r. 3671 osób w Hiszpanii zmarło z powodu samobójstwa, które jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów po śmierci z powodów naturalnych.

WIDEO - Wybuch w Londynie. Świadkowie mówią o kuli ognia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/zdr/Reuters