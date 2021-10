Głosowanie synodu odbyło się w sobotę na wniosek Synodalnej Komisji Kobiet. We wniosku wskazywano, że w służba kobiet w Kościele jest służbą błogosławioną oraz że kobieta i mężczyzna mogą odgrywać taką samą rolę w służbie kościołowi.

Przedstawicielki komisji wraz z wnioskiem przedstawiły film pt. "Dlaczego TAK?". W filmie na temat ordynacji kobiet na księży wypowiadają się bp Jan Cieślar, bp Marian Niemiec, ks. Marcin Orawski oraz ks. Tomasz Wigłasz.

Prezes Synodu ks. dr Adam Malina wyraził nadzieję, że dzięki tej decyzji Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, zachowując swoją tożsamość, będzie mógł zdecydowanie głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie.

Synod @luteranie głosował wniosek nt. ordynacji kobiet. Wniosek przeszedł. Spośród 59 synodałów za głosowało 45 osób, a przeciw 13. Do przegłosowania wniosku konieczna była większość kwalifikowana 2/3 głosów. pic.twitter.com/PYvhc7SJ8p — ekumenizm.pl (@ekumenizmpl) October 16, 2021

Sprawę szeroko komentowało stowarzyszenie Ewangelicy w Ostródzie, zwracając uwagę na potrzebę reformacji Kościoła.

- Jesteśmy wdzięczni członkom Synodu za odwagę, by ponad utartą tradycję i zwyczaj postawić prawdę i naprawić to co niewłaściwe. W Bożych oczach wszyscy ludzie są sobie równi - napisano w mediach społecznościowych.

Bp Jerzy Samiec powiedział, że "Kościół Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce posiada urząd duchownego, który jest realizowany w trzech posługach: diakona, prezbitera i biskupa". - Do tej pory mieliśmy możliwość dopuszczenia do posługi diakona mężczyzn i kobiet. Natomiast do posługi prezbitera, powszechnie nazywanego księdzem, tylko mężczyzn. Natomiast decyzja synodu spowodowała, że do posługi prezbitera, czy w przyszłości biskupa, mogą być ordynowane osoby bez względu na płeć - podkreślił biskup.

Wyjaśnił, że warunkiem koniecznym do bycia ordynowanym jest posiadanie dyplomu magistra teologii ewangelickiej. W Polsce jest jedna uczelnia, która kształci w tym zakresie - Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie. - Naszych przyszłych duchownych kształcimy na wydziale teologicznym w sekcji ewangelickiej ChAT - zaznaczył bp Samiec. Dodał, że obecnie studiuje tam pięć młodych kobiet.

Zmiany w Kościele Ewangelickim W 1963 roku umożliwiono absolwentkom teologii wprowadzenie w urząd nauczania kościelnego, dzięki czemu katechetki nauczały, odprawiały nabożeństwa i zajmowały się pracą duszpasterską w parafiach. W 2008 roku Synodalna Komisja Teologii i Konfesji stwierdziła, że nie istnieją przeszkody natury teologicznej w ordynowaniu kobiet na posługę księdza. Od 1999 r., dzięki zmianom w Pragmatyce Służbowej, kobiety w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce mogły być duchownymi w posłudze diakona. Uprawniało to do podejmowania pracy charytatywnej, ewangelizacyjno-misyjnej oraz pomocniczej służby Słowa Bożego (m.in. prowadzenie nabożeństw, ślubów i pogrzebów, sprawowanie sakramentów, od 2016 r. także Sakramentu Komunii Świętej), nie miały jednak możliwości samodzielnego prowadzenia parafii. Funkcja proboszcza będzie dostępna dla kobiet od 1 stycznia 2022 roku. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce liczy ok. 62 tys. wiernych skupionych w sześciu diecezjach. Ponad połowa luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim, gdzie pierwsze trendy reformacyjne dotarły wkrótce po wystąpieniu Marcina Lutra w 1517 r. Już 40 lat później książę cieszyński Wacław III Adam po raz pierwszy zezwolił na objęcie przez ewangelickiego kapłana wolnej parafii - w Puńcowie.

WIDEO - "Mafia grzybowa"? Kim są rumuńscy grzybiarze w podkarpackich lasach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/pdb/Polsat News