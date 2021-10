Posłowie domagają się wyjaśnień od ministra sprawiedliwości po tym, jak dziennik "NRC" ujawnił, że co najmniej dziesięć gmin prowadziło poufne śledztwa w meczetach.

W weekendowym wydaniu dziennika "NRC" ukazał się artykuł, z którego wynika, iż co najmniej dziesięć holenderskich gmin wysyłało do meczetów zatrudnionych pracowników prywatnych firm detektywistycznych, by przeprowadzić tam rozpoznanie.

ZOBACZ: Chcieli nas ograniczyć, byśmy nie budowali kościołów tylko meczety - Orban o Europie Zachodniej

Mieli oni za zadanie pozyskiwać poufne informacje dotyczące organizacji islamskich. Jak informuje gazeta w tajnym raporcie znajdują się m.in. informacje o tym, jakie mają poglądy imamowie, dane o tym, czy mają rodzinę, a nawet jak często się kłócą.

Badania przeprowadzono m.in. w Rotterdamie i Almere w centralnej części kraju oraz w Eindhoven na południu Holandii.

Żądają wyjaśnień

"NRC" ujawnia, że z inicjatywą przeprowadzenia tego typu badań wystąpił do gmin krajowy koordynator ds. bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu (NCTV).

ZOBACZ: Meczet sprzedaje książkę wzywającą do zabijania krytyków islamu i propagującą bicie żon

W niedzielę grupa posłów z koalicyjnej partii D66, opozycyjnych Zielonych (GL) oraz mniejszości tureckiej (DENK) zażądała wyjaśnień od ministra sprawiedliwości Ferda Grappenhuisa.

- Łatwość, z jaką rząd łamie podstawowe prawa (holenderskich) muzułmanów, jest szokująca – powiedział poseł Stephan van Baarle z DENK i zaznaczył, że potępia takie metody.

"Meczety nie są częścią Holandii"

Z badań zadowolony jest natomiast lider antyemigracyjnej i populistycznej Partii na Rzecz Wolności (PVV).

"Bardzo dobrze. Meczety nie są częścią Holandii" – napisał na Twitterze Geert Wilders.

Ministerstwo sprawiedliwości przyznaje, że było zaangażowane w kontrowersyjny projekt - podał w niedzielę dziennik "De Volkskrant".

WIDEO - Nietypowy pomnik Angeli Merkel. Złoty, na koniu, na oklep Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

rsr/pdb/PAP