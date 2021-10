Oczekujemy intensyfikacji relacji szkoleniowych pomiędzy żołnierzami polskimi i tureckimi; niebawem wysłane zostaną misje polskie do Turcji, żeby zacieśniać relacje dotyczące współpracy zbrojeniowej - powiedział w piątek szef MON Mariusz Błaszczak po spotkaniu z ministrem obrony Turcji Hulusim Akarem.

Błaszczak podkreślił, że relacje polsko-tureckie sięgają 600 lat wspólnej historii. Dziś owocują dziś współpracą, szczególnie w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale - jak dodał - dobrze rozwija się także współpraca dwustronna.

Zaznaczył, że namacalnym dowodem tego było podpisanie podczas wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Turcji umów "dotyczących współpracy, ale także dotyczących nabycia od Turcji bezzałogowców".

Współpraca polsko-turecka

Według szefa MON, współpraca wojskowa między Polską, a Turcją sprowadza się nie tylko do sprzętu, ale także do wspólnych ćwiczeń żołnierzy polskich i tureckich oraz do organizowania misji. Błaszczak przypomniał, że piloci tureccy zakończyli niedawno swój pobyt w Malborku w ramach misji Baltic Air Policing, a Polscy żołnierze uczestniczą w Turcji w misji NATO.

- Umówiliśmy się co do kolejnych ćwiczeń żołnierzy polskich i tureckich. Więc oczekujemy intensyfikacji relacji szkoleniowych pomiędzy żołnierzami polskimi i tureckimi - podkreślił Błaszczak.

Dodał, że "niebawem, niezwłocznie, wysłane zostaną misje polskie do Turcji, żeby zacieśniać relacje dotyczące współpracy zbrojeniowej". "Jesteśmy zainteresowani tą współpracą, jesteśmy zainteresowani wspólnym rozwojem technik dotyczących uzbrojenia, jesteśmy zainteresowani wymianą doświadczeń, jeżeli chodzi o sprzęt wojskowy" - powiedział szef MON.

Minister Hulusi Akar zapewnił, że jako sojusznicy NATO Turcja i Polska będą rozwijały współpracę. "Podjęliśmy decyzje, że nasze delegacje będą się spotykały częściej w ramach strategicznego partnerstwa, jeżeli chodzi o przemysł wojenny, a także będą wysyłane misje wojskowe" - podkreślił.

"Potencjał jest oczywisty"

Turecki minister przekazał, że rozmowy dotyczyły także rozwijania współpracy o kolejne płaszczyzny, nie tylko wojsko i przemysł zbrojeniowy. - W biskiej przyszłości, jak podpiszemy umowę ramową w ramach współpracy naszych wojsk to doda to impetu do naszej współpracy - zaznaczył Akar.

- Potencjał Turcji, tak samo jak potencjał Polski, jeżeli chodzi o siły zbrojne, jest oczywisty. Dodajemy dużo do NATO i będziemy dalej to rozwijać, żeby osiągnąć jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa w naszych regionach - podkreślił. Dodał, że Turcja ciężko pracuje, aby zapewnić bezpieczeństwo nad Morzem Egejskim i Morzem Czarnym.

Minister obrony Turcji podkreślił też, że jego kraj będzie dążył do członkostwa w Unii Europejskiej. Zapewniając, że takie członkostwo to "cel strategiczny" Turcji, podziękował Polsce "za wsparcie na tej płaszczyźnie".

aml/PAP