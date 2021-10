Referendum ws. członkostwa Polski w UE? Premier odpowiada

Podczas piątkowego Q&A premiera padło pytanie o to, czy w Polsce powinno zostać przeprowadzone referendum ws. członkostwa w Unii Europejskiej.

- To, co państwo od czasu do czasu słyszycie z ust posłów PO o polexicie to absolutny fake news, zupełne i całkowite kłamstwo. Ogromna większość Polek i Polaków chce być w UE. Nie ma żadnej poważnej siły politycznej, która by dzisiaj stawiała na jakikolwiek inny scenariusz - mówił Mateusz Morawiecki.

- Chce, żeby Polska była w Unii Europejskiej, ale żeby ona się liczyła, żeby nasz kraj, nasze państwo liczyło jak najwięcej w Unii Europejskiej i dlatego myślę, że tak powinniśmy na to patrzeć. Rola Polski w UE, jak największe znaczenie Polski w UE, a nie jakieś fikcyjne dywagacje dotyczące tego, czy Polska być w UE, czy nie - dodał.

Jak podkreślał premier, "nasze miejsce jest w sercu Europy, nasze miejsce jest w sercu Unii Europejskiej".

zdr/Polsatnews.pl