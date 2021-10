Szef rządu zabrał głos podczas posiedzenia Sejmu i mówił, że PO i Donald Tusk wielokrotnie kłamali w sprawach m.in. podwyżki podatków.

- To kolejne wielkie kłamstwo Tuska, które Polacy doskonale rozpoznają, i właściwie powiedziałem, że polexit to fake news, ale polexit to nie jest zwykły fake news, polexit to wasze ordynarne kłamstwo - mówił Morawiecki.

- Polexit to jest kłamstwo, bo PO której brakuje wyobraźni, programu, potrafi się opierać tylko o kłamstwa - dodał.

Morawiecki powiedział, że z kłamstwem się nie dyskutuje, lecz je zwalcza.

- Powaga tej Izby powinna obowiązywać; tak jak np. nie powinniśmy w tej Izbie dyskutować o tym, czy istnieje wielki potwor z Loch Ness, tak nie powinniśmy dyskutować o polexicie, bo nie ma czegoś takiego jak polexit, jest to chora wyobraźnia waszych PR-wców, która to stworzyła - dodał szef rządu.

