Marcin "Borkoś" Borkowski jest ratownikiem medycznym, który jako wolontariusz pomaga potrzebującym, docierając do nich mobilnym ambulansem.

"Ratownictwo Medyczne to moja pasja. Patrolując ulice Warszawy wyjątkowym Motoambulansem pomagam ludziom w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia oraz dzielę się wiedzą z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej" - napisał na Patronite.

"Borkoś" pilnie potrzebuje krwi

Borkoś zbudował i wyposażył swój motoambulans za własne środki i relacjonował w mediach społecznościowych przebieg interwencji. Ratownik podkreślał, że dzięki skuterowi jest w stanie dotrzeć do potrzebujących dużo wcześniej niż normalna karetka.

- Niesienie pierwszej pomocy, to przede wszystkim wyścig z czasem oraz pojawienie się kogoś, kto wie co robić - podkreślał.

Po tym, jak w środę uległ poważnemu wypadkowi, sam potrzebuje pomocy. Pilnie potrzebna jest krew.

Borkoś wiele razy ratował, a teraz sam potrzebuje pomocy!



Kto może niech odda krew, kto nie niech poda dalej!



Jesteśmy z Tobą @Marcin59198030 🙏 pic.twitter.com/FXJspF8ikt — Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) October 14, 2021

Jak zaznaczono, krew można oddawać w piątek od 12 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy Saskiej 63/67 w Warszawie, a także w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Szaserów 128 w Warszawie. Punkt w tym miejscu jest czynny od 7:30 do 12:00.

Z Kim się dzisiaj zobaczę, w ramach akcji krwiodawstwa #razempomocni

Dar Serca HDK PCK Warszawa

Westfield Arkadia

Borkoś

Zapraszamy, w godzinach 10.00-15.00 ❤️❤️💪💪💪 pic.twitter.com/hMzRHVTVm9 — MałgosiaK (@gpsia_k) October 15, 2021

Krew można oddać także przy CH Arkadia w Warszawie, gdzie przed głównym wejściem stanął ambulans.

‼️Apel‼️

Marcin "Borkoś" Borkowski Ratownik Medyczny w dniu wczorajszym uległ poważnemu wypadkowi.

Oddaj proszę krew ze wskazaniem:

Marcin Borkowski,Wojskowy Instytut Medyczny, Odział Intensywnej Opieki Medycznej.

Pomóżmy 💙❤️

Proszę o RT#KrewdlaBorkosia pic.twitter.com/ubrPS0a2fl — Marcin Miksza Borys (@marcin_borys) October 14, 2021

Jego stan jest ciężki

"Potwierdzamy doniesienia o tym, że Borkoś w środę uczestniczył w wypadku drogowym. Na tą chwilę stan Marcina jest określany jako ciężki, ale stabilny i jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej" - czytamy na instagramie ratownika-wolontariusza.

Policja zgłoszenie o zdarzeniu na ul. Radzymińskiej w Warszawie otrzymała około godz. 17:00. Trójkołowy skuter zderzył się z oplem.

Do wypadku doszło najprawdopodobniej w momencie, gdy kierująca osobowym oplem wykonywała manewr włączenia się do ruchu. Wtedy miało dojść do zderzenia z jadącym na sygnale "Borkosiem" ul. Radzymińską w kierunku ul. Białostockiej.

Kolejny dzień. Jechał ratować innych, sam ucierpiał. Dziękujemy w imieniu ratowników, że pomagacie teraz jemu. Borkoś potrzebuje pomocy jak nigdy. Pamiętajcie, można oddać krew. Wesprzeć finansowo. — Remiza.pl 🇵🇱 (@remizapl) October 14, 2021

- Dobrą informacją jest to, że żyje. Czeka go prawdopodobnie długa rekonwalescencja, ale będziemy go wspierać - powiedział prezes stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak, odnosząc się do środowego wypadku.

Ranny ratownik trafił do szpitala przy ul. Szaserów w Warszawie. Prezes stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Błasiak w rozmowie z PAP poinformował, że Marcin Borkowski przeszedł operację ortopedyczną i jest pod opieką lekarzy.

