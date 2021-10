Andrzej Duda powołał w czwartek Radę ds. Młodzieży. - Chcemy dyskutować nad tym, by młodzi ludzie mieli w Polsce jak najlepsze możliwości rozwoju, jak najlepiej się czuli, żeby sprawy Rzeczypospolitej były najlepiej jak to możliwe prowadzone - mówił prezydent podczas pierwszego posiedzenia Rady.

Przewodniczącym Rady został prezydencki doradca ds. młodzieży Łukasz Rzepecki.

- Okres pandemii koronawirusa i problemy, które w związku z nią się pojawiły w szkołach, rodzinach, różnych środowiskach uzmysłowił mi to, jak bardzo trudna jest sytuacja młodzieży w dzisiejszych czasach, a z drugiej strony, jak bardzo potrzebne są mądre rozwiązania, które będą rozwiązaniami celowymi, nie narzucanymi na siłę - powiedział prezydent podczas pierwszego posiedzenia Rady ds. Młodzieży.

Zaznaczył, że młodzieży między 15 a 24 rokiem życia jest w Polsce ponad 4 miliony i jest "to potężna część naszego społeczeństwa, to sporo więcej niż 10 proc.". Prezydent podkreślił, że to, jakie możliwości rozwojowe mają młodzi i jak traktuje ich państwo ma fundamentalne znaczenie dla tego, jaka Polska będzie w przyszłości.

- A na tym mi ogromnie zależy, żeby była jak najlepsza, w związku z czym, zależy mi na tym, żebyście się wy, jako młodzi, jak najlepiej w niej czuli, żebyście ją rozumieli, żebyście dorastając wiedzieli, jaka chcecie, żeby była, żeby waszym dzieciom, kolejnym pokoleniom żyło się w Polsce dobrze i żeby ona trwała - mówił prezydent do członków Rady.

"Na forum nie ma tematów tabu"

Stwierdził, że najbardziej ogólnym celem działania Rady jest dyskusja o tworzeniu takich warunków, by "młodzi ludzie mieli jak najlepsze możliwości rozwoju, jak najlepiej się czuli, a z drugiej strony, żeby sprawy Rzeczypospolitej były - teraz i w przyszłości - najlepiej jak to możliwe prowadzone".

Duda zapewnił, że na forum Rady można powiedzieć wszystko, nie ma tematów tabu.

- Mam nadzieję, że dzięki tym spotkaniom będzie nam łatwiej zrozumieć młode pokolenie i jego potrzeby, ale także będziemy w stanie przynajmniej jakąś część problemów rozwiązać albo zaproponować takie rozwiązania, które młodzi ludzie będą mogli od razu przyjąć jako takie, które rzeczywiście im sprzyjają i rzeczywiście są ręką wyciągniętą przez państwo do nich - dodał prezydent.

Rada ds. Młodzieży to kolejne prezydenckie gremium, które będzie funkcjonowało w ramach Narodowej Rady Rozwoju; wcześniej powołane zostały m.in. Rada ds. Ochrony Zdrowia, Rada ds. Społecznych oraz Rada ds. Wsi i Rolnictwa.

aml/PAP