62-letniego szofera, który wsiadł za kierownicę autobusu mając 0,8 promila alkoholu w organizmie, zatrzymała oświęcimska policja. Wiózł kilkanaście osób. Prokurator postawił mu zarzuty, które mogą go zaprowadzić do więzienia – podała w czwartek oświęcimska policja.

- We wtorek rano policjanci skontrolowali 62–letniego kierowcę autobusu. Przewoził kilkunastu pasażerów, w tym grupę młodzieży, na trasie z Osieka do Oświęcimia. Kontrola stanu trzeźwości wykazała 0,8 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany – poinformowała rzecznik policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka.

ZOBACZ: Warszawa. Awaria autobus, pasażerowie wpadli w panikę. Jedna osoba w szpitalu

W środę stanął przed prokuratorem. Usłyszał zarzuty kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz stworzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia podróżnych.

- Za stworzenie zagrożenia dla życia lub zdrowia człowieka, grozi kara do 3 lat więzienia, a za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości do 2 lat pozbawienia wolności, a także zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi nawet do 15 lat oraz grzywna – powiedziała Jurecka

WIDEO - Policjanci zatrzymali lidera gangu, kradnącego luksusowe samochody Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wys/PAP