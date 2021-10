Pasażerów warszawskiego autobusu wystraszył wystrzał płynu chłodniczego do wnętrza autobusu. W panice ludzie próbowali wydostać się z pojazdu, w wyniku czego poturbowana została jedna osoba. Jak ustalił serwis Interia, pojazd, w którym doszło do awarii, należy do Arrivy, czyli podwykonawcy ZTM.