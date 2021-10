Rozmowy wstępne "toczą się w bardzo, bardzo dobrej i konstruktywnej atmosferze" - powiedział Scholz w Waszyngtonie. Dlatego też jest on pewien, że projekt trzech partii może zostać szybko zrealizowany i "przed świętami będziemy mieli nowy rząd" - oświadczył. Wszyscy postanowili "pracować teraz szybko". Trzy strony negocjacji uzgodniły ścisłe zachowanie poufności.

Trwają negocjacje koalicyjne

Podczas gdy Scholz przebywa w Waszyngtonie, partie SPD, Zielonych i FDP kontynuują w czwartek wstępne rozmowy w mniejszej grupie, a sekretarze generalni partii próbują od środy przelać na papier to, co zostało do tej pory wynegocjowane podczas kilku rund rozmów wstępnych - informuje telewizja ARD.

W piątek w ramach tzw. rundy 26 ma się spotkać sześciu przedstawicieli SPD i po dziesięciu Zielonych i FDP. Mają oni zdecydować, czy przygotowany przez sekretarzy dokument może stanowić podstawę do negocjacji koalicyjnych.

kmd/PAP