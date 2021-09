Z przeprowadzonego na zlecenie tygodnika "Spiegel" sondażu po wyborach do Bundestagu wynika, że dwie trzecie Niemców chciałoby, żeby to Olaf Scholz, a nie Armin Laschet został kanclerzem. Większość ankietowanych uważa także, że chadecja CDU/CSU powinna przejść do opozycji, zamiast tworzyć rząd.