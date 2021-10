- Wydadzą 1,5 mld albo więcej i nic z tego nie będzie. To jest taka ekipa, że po pierwsze jak robi wielką inwestycję, to ją rozkrada. A po drugie - to jej nie realizuje - stwierdził senator PO Marcin Bosacki, mówiąc o planowanej budowie muru na granicy z Białorusią. Przewodniczący klubu senackiego Koalicji Obywatelskiej był w czwartek gościem Grzegorza Kępki w programie "Graffiti".

Marcin Bosacki, odnosząc się do pytania prowadzącego o brak poparcia dla budowy muru na granicy z Białorusią, stwierdził, że "będzie to taka sama inwestycja jak dwie wieże elektrowni w Ostrołęce". - Czyli wydadzą 1,5 mld albo więcej i nic z tego nie będzie. To jest taka ekipa, że po pierwsze jak robi wielką inwestycję, to ją rozkrada. A po drugie - to jej nie realizuje - stwierdził senator KO.

Bosacki zaznaczył, że trudno wskazać ukończoną, dużą inwestycję, którą PiS realizuje od 6 lat. Nawiązując do budowy zapory na granicy, stwierdził, że "z całą pewnością trzeba będzie wybudować tam takie zabezpieczenia, które spowodują, że ta granica z Białorusią, która jest nam otwarcie wroga, będzie bezpieczna". Jak zaznaczył, powinny być to "zabezpieczenia elektroniczne, zwiększenie personelu na granicy oraz współpraca z innymi krajami UE i sojusznikami z NATO".

"Oni po 5 miesiącach kryzysu zaczynają rozmawiać z UE"

- Najbardziej zszokowały i zasmuciły mnie zeznania ministra Wąsika o sytuacji na wschodniej granicy tydzień temu w Senacie, który to po 5 miesiącach trwania kryzysu, powiedział, że zaczynają konsultować z UE użycie środków unijnych do ochrony granic zewnętrznych Unii - powiedział. Jak zaznaczył, fundusz wynosi 35 mld euro. - Jakbyśmy z tego dostali z tego 5 proc., to to jest koszt tego muru. A oni po 5 miesiącach zaczynają rozmawiać z UE - dodał.

Jak podkreślił Bosacki, "pierwsza wizyta szefa Frontexu była tydzień temu". Senator, mówiąc o politykach PiS, stwierdził, że są to "skrajnie niebezpieczni i niekompetentni ludzie".

Odpowiadając na pytanie prowadzącego, dlaczego politycy KO nie chcą poprzeć budowy muru, Bosacki stwierdził, że "dużo bardziej skuteczniejszym środkiem jest zorganizowany nacisk całego zachodu na Łukaszenkę, czego ta ekipa nie jest w stanie zrobić". - Niech pan zobaczy co zrobiła Litwa i Łotwa - zabezpieczenie, aby nie było tych lotów z Bliskiego Wschodu do Mińska, a potem, żeby Łukaszenka nie wypychał tysięcy ludzi na naszą i litewską granicę - powiedział.

"Polska PiS-u jest Polską samotną"

Senator jest zdania, że "gdyby Polska miała taką sieć sojuszy jak w 2015 roku, to można by było to zrobić". - Polska PiS-u jest Polską samotną. Oni nie potrafią korzystać z twardych, dyplomatycznych instrumentów - dodał.

Wśród tematów rozmowy był m.in. projekt ustawy o budowie zapory i sytuacji na granicy z Białorusią. Grzegorz Kępka zapytał także o zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego z rezygnacji z funkcji wicepremiera oraz o konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. prymatu prawa polskiego nad unijnym.

