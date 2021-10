W wypadku, do jakiego doszło na ulicy Radzymińskiej w Warszawie, ucierpiał ratownik medyczny, popularyzator wiedzy o pierwszej pomocy Marcin Borkowski. Z nieoficjalnych informacji wynika, że trafił on do szpitala. Policja potwierdza jedynie, że po południu doszło do zderzenia motocykla-ambulansu z samochodem osobowym.