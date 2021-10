W środę wieczorem w Sejmie zebrał się klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej. W obradach wziął udział przewodniczący PO Donald Tusk. Po spotkaniu skrytykował on budowę muru na granicy z Białorusią. - Mówię to wprost: oni nie chcą zbudować żadnego muru. Jakby chcieli, to zaczęli by to robić - przekonywał, deklarując przy tym, że KO nie poprze ustawy o budowie zabezpieczenia granicy.

- Jesteśmy świadkami kolejnego, bardzo dwuznacznego przedsięwzięcia - ocenił Tusk. Jak mówił, "klub KO w niektórych sprawach bywa bardzo różnorodny, ale od czasu mojego powrotu mamy bardzo jednoznaczną linię, jeśli chodzi o potrzebę zbudowania bezpiecznej i szczelnej granicy". - Nigdy nie ukrywałem, że priorytetem było dla mnie, żeby granica była szczelna i bezpieczna. Przez ostatnich kilka miesięcy widzimy festiwal nieudolności. Problem PiS-u i jego propozycji polega na tym, że dostali do rąk wszystkie możliwe instrumenty, łącznie z przedłużanym stanem wyjątkowym, a przez granicę przecieka coraz więcej ludzi - przekonywał.

- Jeśli kogoś umieją zatrzymać, to są to kobiety i dzieci, co powoduje olbrzymi, moralny dyskomfort wszystkich Polaków. My nie chcemy, żeby takie rzeczy miały miejsce - podkreślił.

- W poniedziałek pojawił się pomysł budowy muru - konkretnie pomysł wydania poza wszelką kontrolą 1,6 mld zł, z potężnymi zaliczkami. Mówię to wprost: oni nie chcą zbudować żadnego muru. Jakby chcieli, to zaczęli by to robić. Ja bym wiedział, jak to zrobić, mam trochę doświadczenia w budowaniu w Polsce bardzo różnych, czasami skomplikowanych, infrastruktur - przyznał Tusk.

Zdaniem szefa PO "mur w ogóle nie powstanie".

KO nie poprze ustawy o budowie muru na granicy

Jak zaznaczył, "będziemy oczekiwali od wszystkich służb realnych działań na rzecz uszczelnienia granic, a nie będziemy wspierali w tak dwuznacznych przedsięwzięciach".

Dopytywany, czy zatem KO będzie głosować przeciw specustawie ws. budowy zapory, odparł: "zdecydowanie tak".

Sejmowe komisje w środę wieczorem poparły projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej dotyczący budowy zapory na granicy z Białorusią. Drugie czytanie projektu w harmonogramie Sejmu wyznaczone jest w środę o godz. 23.

