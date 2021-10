We wtorkowym oświadczeniu abp Broglio odniósł się do przypadków powoływania się przez żołnierzy na względy religijne, kiedy odmawiają zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Hierarcha stwierdził, że choć kościelne władze w Watykanie i USA uznały stosowanie szczepionek za moralnie dozwolone, nie wyklucza to, że niektóre osoby mogą mieć "szczere poczucie pogwałcenia sumienia".

- W związku z tym nikt nie powinien być zmuszony, by otrzymać szczepionkę przeciwko COVID-19 - ocenił arcybiskup.

Według archidiecezji, którą kieruje abp Broglio, należy do niej 1,8 mln wiernych, wliczając w to żołnierzy oraz ich rodziny.

Testy szczepionek Moderny i Pfizera

Kontrowersje wokół szczepionek mają związek z faktem, że preparaty Moderny i Pfizera były testowane na linii komórkowej pochodzącej ze sztucznego poronienia. Jak twierdzi jednak abp Broglio, Kongregacja Nauki Wiary orzekła, że związek szczepionek z aborcją jest odległy i dlatego stosowanie preparatu nie jest grzechem. Hierarcha dodał, że jest to opinia wyznawana od "stuleci". Stwierdził jednocześnie, że stosowanie szczepionki Johnson & Johnson jest bardziej skomplikowane moralnie, bo preparat ten jest nie tylko testowany, ale też wytwarzany z użyciem komórek pozyskanych w wyniku aborcji.

Jak oświadczył abp Broglio, choć Kościół zachęca do szczepień, to zmuszanie do tego wiernych byłoby niezgodne z "prawem federalnym i moralnie odrażające".

Lista szczepień wymagana przez Pentagon

Szczepienie przeciw COVID-19 zostało w sierpniu dołączone do listy 17 innych szczepień wymaganych przez Pentagon. Władze amerykańskiego resortu obrony dały wojskowym czynnej służby czas do 15 grudnia, by w pełni zaszczepili się przeciw koronawirusowi. Rezerwiści i członkowie Gwardii Narodowej mają czas do 15 stycznia.

Jak pisze "Washington Post", mimo nakazu wciąż setki tysięcy żołnierzy USA nie jest w pełni zaszczepionych. Gazeta podała, że do tej pory zaszczepiło się 90 proc. personelu marynarki wojennej, 81 proc. sił lądowych i powietrznych oraz 76,5 proc. piechoty morskiej.

Według przedstawiciela Pentagonu majora Charliego Dietza, tylko w ubiegłym miesiącu na COVID-19 zmarło więcej żołnierzy niż w całym roku 2020 roku i żaden ze zmarłych nie był w pełni zaszczepiony.

Choć resort obrony USA wymaga od żołnierzy 17 obowiązkowych szczepień, dopuszczane są wyjątki dla tych, którzy powołują się na względy religijne. Rzecznik Pentagonu John Kirby zasugerował, że podobnie będzie w przypadku szczepionki przeciw COVID-19.

