- Mam żal, że pani Wanda jest wykorzystywana politycznie przez Rafała Trzaskowskiego - powiedziała w środowym programie "Debata Dnia" wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

ZOBACZ: Krzysztof Wyszkowski o Wandzie Traczyk-Stawskiej: staje po stronie Oskara Dirlewangera

- Chciałabym, żeby Trzaskowski pokazał powstańcom czy kombatantom odpowiedni charakter właśnie w samorządach, np. dokładając środki finansowe z budżetu samorządowego do składek - dodała.

WIDEO: Olga Semeniuk i Paweł Poncyljusz w "Debacie Dnia"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

- Z niedowierzaniem obserwuję sytuacje, w której powstańcy wykorzystywani są jako maskotki, a nie jako osoby, którym należy pomagać - powiedziała Semeniuk.

Słowa Wandy Traczyk-Stawskiej

W niedzielę uczestniczka powstania warszawskiego Wanda Traczyk-Stawska brała udział w manifestacji przeciwko wyjściu Polski z Unii Europejskiej. Manifestację na Placu Zamkowym w Warszawie starała się zakłócić przez megafon kontrdemonstracja ze środowisk narodowych.





- Milcz głupi chłopie! Milcz! Chamie skończony, bo ja jestem żołnierzem, który pamięta jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli - mówiła ze sceny Wanda Traczyk-Stawska.

ZOBACZ: Marta Lempart i Wanda Traczyk-Stawska nominowane do nagrody Warszawianka Roku 2021

Dodała, że na scenie jest po to, "by wołać w ich imieniu. Nikt, nigdy nie wyprowadzi nas z Europy".

- Kochani, byliśmy w Europie zawsze i nikt nas z niej nie wyprowadzi, bo my tu rodziliśmy się od początku. Tu są nasze korzenie, a my mamy w haśle "za naszą wolność i waszą" i to jest nasza Europa i nikt nas z niej nie wyprowadzi - mówił podczas przemówienia Traczyk-Stawska.

an/Polsat News