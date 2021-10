Sąd w Paryżu skazał we wtorek na dziewięć lat bezwzględnego pozbawienia wolności Logana Nisina, założyciela skrajnie prawicowej grupy OAS, oskarżonego o planowanie zamachów terrorystycznych na imigrantów. Na ławie oskarżonych zasiadło jeszcze pięciu współzałożycieli OAS.

"Daleka od projektu politycznego grupa OAS została stworzona jako kopia Organizacji Tajnej Armii z 1961 roku, grupy polityczno-wojskowej, odpowiedzialnej za krwawe represje w latach 60. przeciwko społeczeństwu walczącemu o niepodległość w Algierii" - uzasadnił wyrok przewodniczący składu sędziowskiego.

Jak pisała kilka tygodni temu francuska prasa, zadaniem założonej w 2016 roku grupy OAS (Organisation des Armees Sociales) miało być "rozpoczęcie reemigracji opartej na terrorze", a celem mieli być ludzie spoza Europy, emigrujący do Francji. Członkowie grupy chcieli atakować przeważnie miejsca muzułmańskie oraz polityków sprzyjających imigracji, takich jak szef skrajnie prawicowej partii Francja Nieujarzmiona Jean-Luc Melenchon czy szef MSW Christophe Castaner.

Sprawa OAS jest we Francji pierwszym od 2017 roku procesem dotyczącym planów ultraprawicowych ataków. Przez ostatnie cztery lata prokuratura postawiła takie zarzuty w sumie 48 osobom.

Pozostałych pięciu współzałożycieli OAS, którzy są w wieku od 23 do 33 lat, nie przyznało się winy, zrzucając na Nisina całą odpowiedzialność za plany ataków. Mimo to sąd w ich przypadku także wydał wyroki skazujące od 5 do 8 lat więzienia.

