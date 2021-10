Mężczyzna strzelał z wiatrówki w pobliżu przedszkola w Mierzynie (woj. zachodniopomorskie). Bawiące się na placu zabaw dzieci zaalarmowały swoje opiekunki. Podopieczni zostali natychmiast zabrani do środka placówki.

Do sytuacji doszło w poniedziałek ok. godz. 11 na placu zabaw przy jednym z przedszkoli w Mierzynie (woj. zachodniopomorskie). Bawiło się tam wówczas ok. 40 dzieci.

W pewnym momencie przestraszona grupa dzieci podbiegła do nauczycieli i poinformowała, że w oknie pobliskiego budynku stoi pan ze strzelbą. Podopiecznych natychmiast ewakuowano z placu zabaw, a dyrekcja placówki zawiadomiła policję. Nikomu nic się nie stało.

Wiatrówka w mieszkaniu

Policja wytypowała mężczyznę, który mógł to zrobić. W jego znajdującym się naprzeciwko przedszkola mieszkaniu znaleziono wiatrówkę. Funkcjonariusze ustalają, czy celem jego strzałów miały być dzieci.

- Dzieci stwierdziły, że zobaczyły w oknie pana z pistoletem, który łamie się na pół, z kulkami. Dodały, że strzelał, ale nie do nich - powiedziała Beata Nowicka, dyrektorka Zespołu Przedszkoli w Mierzynie.

Mężczyzna po przesłuchaniu został wypuszczony. Policja ustala, czy miał zezwolenie na broń.

