Do wypadku doszło w piątek 8 października w miejscowości Trute. Jak podaje policja, około godziny 18dwóch chłopców – w wieku 12 i 13 lat, jechało wspólnie na hulajnodze elektrycznej i wyjeżdżając z drogi podporządkowanej zderzyli się z samochodem marki Peugeot Boxer.

Dzieci trafiły do szpital

W wyniku zderzenia chłopcy doznali ciężkich obrażeń ciała. Dzieci trafiły do szpitala w Krakowie – jeden z chłopców został przetransportowany karetką, a drugi helikopterem.

ZOBACZ: Warszawa. Samochód zatopiony w Kanale Żerańskim. Policjanci zauważyli światła

24-letni kierowca samochodu był trzeźwy. Na miejscu wypadku czynności wykonywali policjanci Wydziału Ruchu Drogowego nowotarskiej komendy. Dokładne okoliczności i przyczyny wypadku będą wyjaśniane w prowadzonym postępowaniu – podaje policja.

Jak przypominają służby, zgodnie z uchwalonymi w tym roku przepisami, do kierowania hulajnogą elektryczną przez osoby w wieku od 10 lat do 18 lat wymagane jest posiadanie tych samych uprawnień, co w przypadku kierowania rowerem, czyli karty rowerowej lub prawa jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T. Dla osób, które ukończyły 18 lat, dokument taki nie jest wymagany.

ZOBACZ: Płock. Policja zatrzymała 29-latka podejrzanego o produkcję narkotyków. Miał przy sobie ecstasy

Poruszanie się hulajnogą elektryczną po drodze publicznej przez dziecko do 10 lat jest zabronione w każdej sytuacji, również pod opieką osoby dorosłej. Dzieci w wieku do 10 lat mogą poruszać się hulajnogą elektryczną jedynie w strefie zamieszkania, pod opieką osoby dorosłej.

WIDEO - Krzyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przerwane wystąpienie premiera Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zma