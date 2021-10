We wtorek chwilę po godz. 12 na drodze S3 w kierunku Nowej Soli na wysokości Zielonej Góry doszło do zderzenie dwóch ciężarówek amerykańskiej armii. W kolizji brał też udział cywilny bus. Doszło do wycieku paliwa, a droga była zablokowana przez kilka godzin.