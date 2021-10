W jednej z miejscowości pod Płońskiem pijana 35-letnia kobieta była sama w domu z czwórką dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Miała ponad 2 promile alkoholu. Dzieci były głodne. W trakcie interwencji policji, do domu wrócił pijanty ojciec. Miał 1,2 promila. Sprawą zajmie się sąd rodzinny.

Jak poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Płońsku kom. Kinga Drężek-Zmysłowska, zgłoszenie o tym, że w jednej z miejscowości na terenie gminy Naruszewo pijana kobieta opiekuje się dziećmi przekazali pracownicy socjalni - gdy dzielnicowy udał się pod wskazany adres, okazało się, że w domu była wyczuwalna silna woń alkoholu, panował bałagan i było chłodno.

- Pod opieką 35-latki, którą policjant zastał na miejscu, przebywało troje jej dzieci oraz dziecko sąsiadki, wszystkie w wieku od 4 do 6 lat. Wstępne badanie na trzeźwość wykazało w organizmie kobiety ponad 2 promile - przekazała rzeczniczka płońskiej policji. Jak dodała, 35-latka przyznała w trakcie interwencji, że wypiła dwa piwa. - Dzielnicowy w rozmowie z dziećmi ustalił, że od rana zjadły tylko po jednym jabłku, które znalazły w domu - podkreśliła kom. Drężek-Zmysłowska.

Rzeczniczka płońskiej policji zaznaczyła, iż w czasie interwencji z pracy wrócił do domu ojciec dzieci, jednak z uwagi na to, że był pijany - miał 1,2 promila alkoholu w organizmie - nie mógł przejąć opieki nad małoletnimi. - Wszystkimi dziećmi zajęła się mieszkająca nieopodal sąsiadka. Materiały dotyczące tej interwencji wkrótce zostaną przekazane do sądu rodzinnego - wyjaśniła kom. Drężek-Zmysłowska.

Informując o zdarzeniu, policja zaapelowała o właściwą reakcję w podobnych przypadkach. - Słysząc awantury, płacz dziecka, nie bójmy się zareagować i powiadomić odpowiednie instytucje i służby - podkreślono w informacji Komendy Powiatowej Policji w Płońsku

aml/PAP