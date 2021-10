Trzy osoby zginęły, a jedna została ranna w wypadku na południu Francji. Jak informują służby, pociąg uderzył w osoby, które spały na torach. Lokalne władze przekazały, że ofiary to najprawdopodobniej imigranci.

Do wypadku doszło we wtorek około 5:30 rano. Pociąg jadący z nadmorskiego kurortu Hendaye w południowo-zachodniej Francji, położonego przy granicy z Hiszpanią, do miasta Bordeaux, przejechał znajdujące się na torach osoby.

Trzy zginęły na miejscu, jedna została poważnie ranna. Nie do końca wiadomo, co robili na torach. Prawdopodobnie po prostu na nich spali.

- To najprawdopodobniej imigranci, którzy spali lub na linii kolejowej - mówił lokalnym mediom Eneko Aldana-Douat, burmistrz Ciboure, miasta w okolicy którego doszło do wypadku.

ZOBACZ: USA. Strzelanina w pociągu w Arizonie. Zginął oficer agencji ds. walki z narkotykami

Lokalne władze przekazały także, że nielegalni imigranci często pojawiają się w tym regionie, po przedostaniu się z terytorium Hiszpanii.

WIDEO - Nietypowy pomnik Angeli Merkel. Złoty, na koniu, na oklep Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/AP