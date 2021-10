Trzej gwardziści szwajcarscy odwołali przysięgę składną przed rozpoczęciem służby, że będą służyć papieżowi i, jeśli to konieczne, poświęcą dla niego swoje życie. Zdecydowali się na to, by uniknąć obowiązku szczepień przeciwko COVID-19.

Według rzecznika Gwardii porucznika Ursaa Breitenmosera trzech strażników dobrowolnie opuściło korpus. Trzech innych zostało tymczasowo zawieszonych do czasu pełnego zaszczepienia.



Według Breitenmosera wprowadzenie nakazu dotyczącego szczepień strażników jest właściwe. - Odpowiada to wymogom innych sił zbrojnych na świecie - przekonywał Breitenmosera.

Gwardzistom nie wystarczy test

Od 1 października w Watykanie obowiązuje "zielona przepustka" dla wszystkich pracowników, którą można uzyskać nie tylko po przyjęciu szczepień, ale też po przedstawieniu ujemnego testu.

W przypadku Gwardii Szwajcarskiej, która zawsze jest w bliskim kontakcie z papieżem i jego gośćmi, uznano, że test nie wystarczy, ponieważ nie mógł wykryć niedawnych infekcji.

Najstarszy korpus wojskowy na świecie

Papieska Gwardia Szwajcarska jest najstarszym korpusem wojskowym istniejącym do dziś na świecie. Służy papieżom od 1506 r. Jej członkowie odpowiadają za osobistą ochronę Ojca Świętego i kontrolują wejścia do Watykanu. Dom św. Marty, w którym mieszka Franciszek, strzeżony jest częściowo przez gwardzistów, a częściowo przez żandarmerię watykańską.

Gwardia liczy 135 członków. Mogą do niej kandydować wyłącznie katolicy szwajcarscy w wieku 19-30 lat, wysportowani, mający przynajmniej 1,74 metra wzrostu. W swoim kraju muszą najpierw odbyć służbę wojskową. W Watykanie służą co najmniej 25 miesięcy.

