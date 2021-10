Jak podała agencja Bloomberg, 1 proc. najbogatszych Amerykanów posiada 27 proc. łącznego bogactwa USA, a klasa średnia 26,6 proc.

Według ekonomistów do klasy średniej w USA zalicza się 77,5 mln rodzin. By znaleźć się wśród tej grupy, trzeba mieć dochód od 27 tys. do 141 tys. dolarów rocznie.

Górny 1 proc. społeczeństwa reprezentuje około 1,3 miliona gospodarstw domowych, które zarabiają w przybliżeniu ponad 500 tys. dol.

Udział klasy średniej w trzech głównych kategoriach aktywów – nieruchomościach, akcjach i prywatnych przedsiębiorstwach – spadł w ciągu jednego pokolenia. To sprawiło, że ich życie stało się bardziej niepewne, z mniejszymi rezerwami finansowymi, z których mogliby skorzystać, gdy stracą pracę.

Wysokie czynsze

Wiele osób z klasy średniej straciło pracę, oraz musiało płacić coraz większe czynsze, które jak informuje agencja Bloomberg, przez pandemię gwałtownie wzrosły. Taka zależność powodowała jeszcze większy przepływ kapitału z klasy średniej do najbogatszych. Ponieważ większość wynajmowanych nieruchomości, należy do najbogatszego 1 proc. amerykańskiego społeczeństwa.

Osoby, które zawarły w lipcu tego roku nową umowę najmu, średnio płaciły o 17 proc. więcej niż poprzedni najemca. Według ekonomistów był to najwyższy wzrost cen w całej historii USA. Wpłynęło to na to, że większość amerykańskiego społeczeństwa podczas pandemii musiała przekazywać jeszcze większą część swojego dochodu właścicielom nieruchomości.

Winna nie tylko pandemia

Amerykańskie społeczeństwo ubożeje od wielu lat. Pandemia stała się tylko dodatkowym katalizatorem przyspieszającym ten proces. W ciągu ostatnich 30 lat, 10 proc. amerykańskiego bogactwa przesunęło się do 20 proc. najlepiej zarabiających. Jak pokazują dane FED, obecnie to oni posiadają aż 70 proc. amerykańskiego majątku.

Największym beneficjentem przesunięć w amerykańskim bogactwie jest 1 proc. najlepiej zarabiających. Jeszcze w 1989 roku w ich rękach skumulowane było ok. 17 proc. amerykańskiego majątku, a w roku 2021 jest już to 27 proc.

wys/Bloomberg