Policjanci z Płocka znaleźli substancje i przyrządy służące do produkcji środków odurzających na terenie rodzinnej posesji 29-letniego mieszkańca tego powiatu. W chwili zatrzymania miał on przy sobie 150 gramów ecstasy, sól kokainową oraz broń. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.