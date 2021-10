W poniedziałek o g. 9:00 rozpoczęła się blokada przed produkującym nawozy zakładem Anwil we Włocławku. Według AgroUnii spółka zawyża ceny nawozów, co doprowadzi do spadku produkcji żywności i drożyny w sklepach.

Od kilku dni trwają negocjacje rolników ze spółką Anwil na temat możliwości rozwiązania sytuacji związanej z cenami nawozów. Tymczasem rolnicy z AgroUnii i kilku stowarzyszeń rozpoczęli w poniedziałek zapowiadaną blokadę zakładu we Włocławku.

Zdaniem rolników ceny nawozów powinny być dużo niższe. W ciągu ostatnich tygodni poszybowały one w górę, a produkcja rolnicza przestaje się opłacać - twierdzą protestujący. Na pikiecie pojawili się z banerem z hasłem "Kraj chorych cen".

Tona pszenicy za 800 zł

Dziesięć lat temu tona podstawowych nawozów kosztowała około tysiąca złotych, a za tonę pszenicy otrzymywało się 800 złotych - wyjaśniają rolnicy. Dziś tona pszenicy to dla nich zysk 100 zł, a tona nawozów kosztuje trzy tysiące złotych.

WIDEO: Pikieta AgroUnii we Włocławku

Zdaniem rolników wzrost cen nawozów to nic innego jak spekulacja Anwilu i wypychanie produktów do innych krajów. Spółka w specjalnym oświadczeniu stwierdziła, że cena podyktowana jest tym, jakie są warunki rynkowe, a także, że na cenę nawozów wpływa podwyższenie ceny gazu.

- Wecie, co działo się w tym zakładzie w ciągu dwóch ostatnich dni. Kiedy słyszeliśmy, że nie ma nawozu, nie ma co sprzedawać, a widzieliśmy wyjeżdżające tiry z nawozem, którego dziś nie ma do kupienia dla Polaków - mówił podczas pikiety lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.

Tak nowy tydzień zaczyna @AGROunia_ @ANWIL_SA jest spółką należącą do grupy @PKN_ORLEN i wpadła na świetny pomysł: zarobimy więcej na rolnikach i dobijemy konsumentów. pic.twitter.com/46Wy8cwzrY — Michał Kołodziejczak (@EKOlodziejczak_) October 10, 2021

Anwil, przedsiębiorstwo chemiczne z siedzibą we Włocławku, dawne Zakłady Azotowe "Włocławek", to spółka należąca do Grupy PKN ORLEN. Firma produkuje nawozy azotowe, suspensyjny polichlorek winylu, chloroalkalia oraz inne chemikalia.

AgroUnia zapowiedziała skierowanie pisma z wnioskiem o kontrole w państwowych spółkach do Najwyżej Izby Kontroli oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

an/Polsatnews.pl/Polsat News