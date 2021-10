W sobotę dominować będzie bezchmurne niebo, tylko miejscami na północy pojawi się niewielkie zachmurzenie, które w żadnym razie nie przyniesie deszczu.

Nad ranem temperatura spadnie do zera, a przy gruncie poniżej. Pojawi się szron. Temperatura po południu od 11 stopni w Małopolsce do 17 stopni na środkowym Pomorzu. Wiatr z kierunku wschodniego będzie przeważnie silny, w porywach do 50 km/h, słabszy jedynie na północnym wschodzie.

TwojaPogoda.pl Prognoza na sobotę

Ciśnienie pozostanie wysokie, ale po południu zacznie spadać. Barometry pokażą w samo południe od 1033 hPa na południu do 1038 hPa na północnym wschodzie. Biomet pozostanie korzystny dla naszego samopoczucia.

W niedzielę więcej chmur

W niedzielę najpogodniej będzie na zachodzie, północy i w centrum. Na pozostałym obszarze zachmurzenie wzrośnie, ale nadal będzie słonecznie i bez ani jednej kropli deszczu.

TwojaPogoda.pl Prognoza na niedzielę

Nad ranem wrócą przymrozki, zwłaszcza przygruntowe, ale miejscami także na wysokości 2 metrów. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia od 11 stopni na południu i wschodzie do 14 stopni na północnym zachodzie. Wiatr z kierunku wschodniego będzie przeważnie silny, w porywach do 50 km/h, słabszy jedynie na północnym wschodzie.

Ciśnienie pozostanie wysokie, ale nadal będzie spadać. Barometry pokażą w samo południe od 1028 hPa na południu do 1033 hPa na północnym wschodzie. Biomet pozostanie korzystny dla naszego samopoczucia.

