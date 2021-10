Fundusz powierniczy zabezpieczy rolników przed oszustwami - Wójcik w "Gościu Wydarzeń"

Piotr Witwicki przypomniał w programie "Gość Wydarzeń" opisaną przez Interię sprawę 23-letniej kobiety, która została zgwałcona przez mężczyznę skazanego za zgwałcenie, który odbywał przerwę w wyroku. Kobieta wskutek tego zdarzenia nabawiła się kalectwa. Zapytany o to, czy Fundusz sprawiedliwości może służyć do pomagania takim osobom, polityk przyznał, że fundusz m.in. temu celowi służy.

Wójcik: jesteśmy gotowi pomóc

- Tak, po to jest fundusz sprawiedliwości. O tym pan Marian Banaś nie raczył mówić otwarcie, bo przecież powstało według mojej wiedzy ponad 330 punktów, w których własnie udzielana jest pomoc psychologiczna, prawna, także materialna. Znam tę bardzo dramatyczną sprawę - powiedział Wójcik.

- Jeżeli chodzi o kwestie odpowiedzialności za to, że ta osoba wyszła na wolność minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podjął decyzję, to były bodajże pierwsze dwa tygodnie naszych rządów - przypomniał Wójcik.

- Jeżeli rzeczywiście jest potrzeba pomocy, to powinien być złożony wniosek w tym zakresie. Nie jestem w stanie powiedzieć, czy taki wniosek był złożony czy nie. Ale jesteśmy oczywiście gotowi pomóc tej dziewczynie. To rzeczywiście bardzo dramatyczny przypadek. Jeżeli pełnomocnicy oglądają w tej chwili nasz program, to jestem z nimi gotowy rozmawiać, nie ma najmniejszego problemu, jesteśmy gotowi pomóc - zadeklarował minister Michał Wójcik.

Spotkała w pociągu recydywistę, jest kaleką

Interia opisała sprawę Darii, która 17 stycznia 2016 roku w Zabrzu (woj. śląskie) została zgwałcona przez 34-letniego Roberta K. Mężczyzna uwięził 23-latkę, która uciekając przed nim wyskoczyła przez okno z pierwszego piętra. Lista obrażeń kobiety jest długa. Złamanie miednicy, kości łonowej, krzyżowej, pogruchotany kręgosłup. policja zatrzymała sprawcę. Wśród zarzutów jest zgwałcenie przy użyciu przemocy, posiadanie narkotyków i naruszenie nietykalności policjanta.

Szybko okazało się, że Roberta K. tego dnia w ogóle nie powinno być na wolności. Od sześciu lat odsiadywał bowiem wyrok, między innymi za przestępstwo zgwałcenia. Kilka dni po przestępstwie rzecznik Sądu Okręgowego w Opolu wyjaśnił mediom, że Robert K. mimo wyroku sprzed sześciu lat przebywał na wolności, bo miał... trzymiesięczną przerwę w odbywaniu kary.

Zgwałcił, chociaż powinien siedzieć w więzieniu. Ofiara chce pozwać Ministerstwo Sprawiedliwości





Zareagował szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. - Doszło do poważnych zaniedbań w działaniu zarówno dyrekcji Zakładu Karnego w Kluczborku, jak i sądu penitencjarnego - powiedział w lutym 20016 roku minister Ziobro. - W związku z tym postanowiłem zwrócić się do władz nadzorujących dyrektora Zakładu Karnego w Kluczborku o wyciągnięcie konsekwencji personalnych.

Jednak pięć lat po dramacie, który przeżyła, kobieta nie może znaleźć pracy. Poszkodowana wniosła o ugodę i domaga się od państwa 300 tys. zł zadośćuczynienia i 1000 zł miesięcznej renty.

Fundusz powierniczy dla zabezpieczenia rolników

Michał Wójcik (Solidarna Polska) stwierdził, że sobotnia konwencja Zjednoczonej Prawicy w Przysusze na Mazowszu była ważna ze względu na propozycje, których adresatami są rolnicy.

Wśród nich wymienił propozycję zwolnienia z podatku od sprzedaży płodów rolnych do wartości 100 tys. zł, plan tworzenia targowisk w każdym mieście, kwestię braku obowiązku przekazywania gospodarstwa przy przejściu na emeryturę.

Jak powiedział polityk, jeden z tych pomysłów przygotowywany jest obecnie przez Solidarną Polskę i został zgłoszony do Polskiego Ładu.

ZOBACZ: Polski Ład dla wsi. Jarosław Kaczyński: ułatwimy rolnikom wypłatę za szkody łowieckie

- Tu chodzi o stworzenie rachunku powierniczego, po to, żeby nie doprowadzać do takiej sytuacji, że rolnicy są oszukiwani i nie otrzymują środków za swoje płody rolne, bo to kończy się dramatami - powiedział Michał Wójcik. - Poprzez ten rachunek będzie można przekazywać środki po realizacji umowy. To są założenia tego projektu, którego szczegółów jeszcze nie ujawniamy - powiedział polityk.

Zapytany o to, czy pieniądze dla rolników będą zagrożone przez spór z Unia Europejską, stwierdził, że "żaden rolnik nie ucierpi".

"Gra prowadzona przez Komisje Europejską"

- Niepokoi mnie to, co mówią przedstawiciele Komisji Europejskiej, bo szantażowanie nas jest skrajnie nieuczciwe - powiedział Wójcik. Komisja Europejska poinformowała po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyższości polskiego prawa nad regulacjami unijnymi, że nie zawaha się skorzystać z uprawnień przysługujących jej na mocy traktatów w celu ochrony jednolittego stosowania i integralności prawa Unii Europejskiej.

- To jest coś, na co zwracaliśmy uwagę jako Solidarna Polska. Zbigniew Ziobro miał rację. Mówię to bez satysfakcji, bo chodzi o to, żeby wszystko było na zasadach uczciwych. Te pieniądze nam się po prostu należą. My płacimy składkę do budżetu Unii Europejskiej - powiedział Michał Wójcik.

ZOBACZ: Kosiniak-Kamysz: złożymy wniosek o skrócenie kadencji parlamentu

- Komisarz Reynders, który straszy nas, że za chwilę uruchomią narzędzie, zapewne chodzi o rozporządzenie warunkujące wypłatę środków od tego, że jesteśmy praworządni. Niech on raczej patrzy na swój kraj i na to, co się dzieje w innych krajach Unii Europejskiej, bo Polska jest krajem praworządnym podobnie jak Węgrzy i inne kraje, które są oskarżone o brak praworządności - powiedział. - Tak naprawdę chodzi o to, żeby obalić rząd konserwatywny. To jest tak naprawdę gra prowadzona przez Komisje Europejską - dodał.

Dotychczasowe wydania programu "Gość Wydarzeń" można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Krzyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Przerwane wystąpienie premiera Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/Polsat News/Polsatnews.pl