- Zgodnie z § 26 ust. 1b ww. rozporządzenia maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zgromadzenie w którym zadeklarowano udział 200 osób nie powinno się odbyć, gdyż narusza aktualny stan prawny i stanowi wysokie ryzyko transmisji wirusa wśród dużej liczby uczestników biorących udział w zgromadzeniu - napisano w opinii dołączonej do informacji o zarejestrowaniu manifestacji zainicjowanej przez lidera PO Donalda Tuska.

Inspektor informuje również, że "organizowanie lub udział w zgromadzeniach jest możliwe z zastrzeżeniem, że: maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150; odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m". Uczestnicy zgromadzenia są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.

W opinii zamieszczona jest również informacja o karach, które grożą za nie przestrzeganie wymagań. "Może to skutkować nałożeniem kar pieniężnych zarówno na organizatora oraz uczestników zgromadzenia. Wysokość kar wynosi od 5000 do 30 000 zł" - napisano w opinii.

Do udziału w manifestacji wezwał szef PO Donald Tusk. "Wzywam wszystkich, którzy chcą bronić Polski europejskiej, w niedzielę na Plac Zamkowy w Warszawie, godzina 18. Tylko razem możemy ich zatrzymać" - napisał w czwartek na Twitterze lider PO.

Musimy ratować Polskę, nikt tego za nas nie zrobi. Zbieramy się w najbliższą niedzielę o 18:00 na Placu Zamkowym w Warszawie. Polska jest warta naszego zaangażowania, nasza przyszłość jest tego warta! pic.twitter.com/XN6qas4GgZ — Donald Tusk (@donaldtusk) October 8, 2021

Marsz Niepodległości będzie zapowiedział, że będzie "towarzyszył" opozycji

Do tej informacji odniósł się prezes stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz, który zapowiedział kontrmanifestację. "Panie Premierze Donald Tusk będziemy tam (@SNarodowa, @RotyMN) i będziemy bronić Polski przed V kolumną, którą formuje Pan z oszukanych i zmanipulowanych Polaków" - napisał na swoim Twitterze. "Niech żyje Polska!" - dodał.

W czwartek TK uznał, że przepisy europejskie w zakresie, w jakim organy Unii Europejskiej działają poza granicami kompetencji przekazanych przez Polskę, są niezgodne z polską konstytucją. Niezgodny z konstytucją jest także przepis europejski uprawniający sądy krajowe do pomijania przepisów konstytucji lub orzekania na podstawie uchylonych norm, a także przepisy Traktatu o UE uprawniające sądy krajowe do kontroli legalności powołania sędziego przez prezydenta oraz uchwał Krajowej Rady Sądownictwa ws. powołania sędziów.

Tradycyjnie, 10. dnia każdego miesiąca w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela na warszawskiej starówce, sprawowana jest po południu eucharystia w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Wspólnie z przedstawicielami rodzin ofiar modlą się zazwyczaj także przedstawiciele władz państwowych.

