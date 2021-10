Donald Tusk: składamy projekt zmiany konstytucji

- Celem naszego wniosku jest żelazna gwarancja, że Polacy zostaną tak długo w UE, jak będą tego chcieli. Nasza propozycja zmiany konstytucji to gwarancja tego, że nikomu nie przyjdzie do głowy w nocy na polecenie lidera eurosceptycznej partii wyprowadzić Polskę z UE - mówił w piątek Donald Tusk.

Donald Tusk: dzisiaj wystarczy zwykła większość, by wyprowadzić Polskę z UE

Lider PO przeczytał cały proponowany nowy artykuł konstytucji, pod którym, jak mówił, zebrana jest wymagana liczba podpisów

- Wypowiedzenie umowy międzynarodowej wymaga zgody wyrażanej w ustawie, uchwalanej przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby senatorów albo w referendum ogólnokrajowym - cytował Tusk.

Lider PO przekonywał, że w czasie trwania stanu wyjątkowego można rozpocząć prace nad zmianami w konstytucji, a przegłosować je po jego zakończeniu.

- Wypowiedzi i działania partii rządzącej wskazywały i wskazują jednoznacznie, że obecność Polski w UE jest zagrożona - powiedział lider PO.



- Dzisiaj wystarczy zwykła większość, by wyprowadzić Polskę z UE. Chcemy, by taka decyzja możliwa była przy większości 2/3 głosów - mówił lider Platformy Obywatelskiej.

Współpraca z innymi klubami opozycyjnymi?

Lider PO został zapytany na piątkowej konferencji prasowej, czy prowadził rozmowy i negocjacje z innymi klubami opozycyjnymi ws. projektu zmiany konstytucji.

Tusk zwracał uwagę, że praktyka polityczna ostatnich kilkunastu miesięcy pokazuje, że mamy do czynienia z realnym zagrożeniem wyjścia Polski z UE.

- Tutaj nie ma czego negocjować, tutaj nie ma żadnej gry partyjnej - mówił lider PO.

- To jest bardzo prosty test dla nas wszystkich, nie dla jednej, czy dwóch partii politycznych, czy chcemy zagwarantować przynajmniej to oczywiste minimum - i chodzi o tę żelazną konstytucyjną gwarancję - że o tym, czy jesteśmy w UE, czy nie, zdecydujemy w taki sam sposób, jak decydowaliśmy o wejściu do UE - podkreślił.

Tusk zaznaczył, że celem projektu nie jest "zabetonowanie w konstytucji obecności Polski w UE".

- Chodzi o zagwarantowanie, że to Polacy w referendum albo wyraźna większość parlamentarna będzie o tym decydowała, a nie kaprys partii, która dysponuje 1/3 głosów i która jest coraz bardziej antyeuropejska, ale nie ma poparcia większości - mówił lider PO.

Podkreślił, że propozycja zmiany konstytucji nie jest "sprytną grą z PiS-em, czy inną partią polityczną".

"Tu nie ma przestrzeni ani do intryg"

- To bardzo prosty, logiczny wniosek, który ma i zabezpieczyć Polaków, i dać sygnał UE, że nasze członkostwo nie jest na krawędzi - dodał.

- Tu nie ma przestrzeni ani do intrygi, ani do kombinowania. Nie ma żadnego powodu do obaw. Jesteś za - przegłosuj tę poprawkę, jesteś przeciw - powiedz to uczciwie, patrząc Polakom prosto w twarz - powiedział lider PO.

"Poparcie dla członkostwa w UE większe niż w 2004"

Obecna na konferencji Kidawa-Błońska podkreśliła, że Polacy chcą być w UE.

- Wszystkie badania pokazują, że większość Polaków chce uczestniczyć w tym procesie, chce żyć we wspólnocie. Jest ich nawet więcej, niż wtedy, kiedy w 2004 roku przystępowaliśmy do Unii - podkreśliła wicemarszałek Sejmu.

Zwróciła uwagę, że Polacy znają dobrodziejstwo bycia w UE.

- Mimo wielkiej kampanii PiS obrzydzającej Unię, nie chcą się z tym pogodzić. Ale my musimy zagwarantować to, że głos Polaków będzie słyszany - podkreśliła Kidawa-Błońska.

I - jak mówiła - "z naszej strony zrobimy wszystko, żeby ten projekt był w Sejmie procedowany w sposób szybki, zgodnie z Regulaminem Sejmu, tak, żeby każdy punkt regulaminu został tutaj zrealizowany. I do tego się zobowiązuję".

- W ciągu 30 dni powinien ten dokument zostać przez Sejm procedowany - zaznaczyła posłanka PO.

Rola Senatu

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki podkreślił, iż cieszy się, że to w skromnych progach Senatu ogłaszana jest ta ważna inicjatywa.

- Ważna dla nas wszystkich, którzy podzielamy wartości spajające Unię Europejską - zaznaczył marszałek Senatu.

- Zgodnie z rozdziałem 12 konstytucji RP Senat ma do odegrania rolę w tym procesie. I pragnę państwa zapewnić, że jest pewnym symbolem, że ten proces - który trwa, jest rozpisany na wiele dni, zaczyna się w Senacie i jestem przekonany, że zakończy się w Senacie rozwiązaniem, które zwiększy bezpieczeństwo naszej bytności w UE dla wszystkich Polek i Polaków - powiedział Grodzki.

