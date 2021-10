Prokuratura Okręgowa w Lublinie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 43-letniemu Marcinowi P. Jak czytamy w dokumencie, oskarżony usłyszał w sumie osiem zarzutów dotyczących oszustw, składania fałszywych oświadczeń i wyłudzenia dopłat z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Proces toczyć się będzie przed Sądem Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie.

Według ustaleń prokuratury, w latach 2012-2019 Marcin P. ubiegał się w biurze powiatowym ARiMR w Opolu Lubelskim o unijne dopłaty dla rolników. W oparciu o składane przez niego oświadczenia Agencja przyznawała mu dotacje.

Jak ustaliła prokuratura, od maja 2012 r. Marcin P. otrzymał z ARiMR dopłaty w wysokości ok. 556 tys. zł. We wrześniu 2019 r. ARiMR skierowała do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Śledztwo wykazało, że Marcin P. składał "zawierające nieprawdę oświadczenia odnoszące się do istotnych warunków uzyskania wsparcia finansowego z tytułu przyznania jednolitej płatności obszarowej oraz płatności rolno-środowiskowo klimatycznej".

Dopłaty na ugór

Według prokuratury, dopłaty dotyczyły dwóch dzierżawionych przez Marcina P. działek o łącznej powierzchni blisko 37 hektarów. "Na działkach tych nie była prowadzona jakakolwiek działalność rolnicza, a zatem nie przysługiwały za nie dopłaty" - czytamy w akcie oskarżenia.

Zdaniem prokuratury, Marcin P. wprowadził ARiMR w błąd i doprowadził Agencję do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Podczas przesłuchania podejrzany nie przyznał się do dokonania zarzucanych mu czynów. "W dniu 8 sierpnia 2019 r. (…) częściowo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonej ARiMR dokonując przelewów na jej rzecz w łącznej kwocie 158 096,67 zł" – poinformowała prokuratura.

Wiedział jak wyłudzić pieniądze

Śledztwo wykazało, że Marcin P. był wcześniej zatrudniony w ARiMR, a zatem "procedury związane z płatnościami rolnymi były mu doskonale znane".

Podczas wyborów samorządowych w 2018 r. Marcin P. dostał się do Rady Powiatu Opolskiego z KWW "Mała Ojczyzna". W listopadzie 2020 r. Marcin P. został skazany na rok więzienia w zawieszeniu i 2000 zł grzywny za składanie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Po uprawomocnieniu się wyroku stracił mandat radnego.

