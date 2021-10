- Funkcjonariusze Straży Granicznej z placówki w Szudziałowie zatrzymali dwóch obywateli Bułgarii, którzy przewozili nielegalnych imigrantów. Mieli przy sobie narkotyki oraz kamienie, które wyglądały jak kamienie szlachetne. Twierdzili, że są to diamenty – powiedziała Michalska.

Zaznaczyła, że zostały one wysłane do ekspertyzy. - Wkrótce będziemy mieli informację, czy rzeczywiście są to diamenty. Ustalamy, czy otrzymali je od nielegalnych imigrantów, jako zapłatę - dodała.

13 osób zatrzymanych, wśród nich Polacy

W środę SG zatrzymała 13 osób za pomocnictwo. Wśród nich było trzech obywateli polskich, pozostali to cudzoziemcy, min. z Turcji, Tadżykistanu, Wielkiej Brytanii Niemiec i Syrii.

W szpitalach przebywa 15 nielegalnych imigrantów, wśród nich jest ośmioro dzieci. Jedno ma zapalenie płuc, inne porażenie mięśniowe. Decyzje o dalszej hospitalizacji podejmą lekarze.

Rzecznik przekazała, że do placówki SG w Michałowie w nocy ze środy na czwartek została przewieziona grupa imigrantów z Iraku. - Te osoby zadeklarowały, że będą się ubiegały w Polsce o ochronę międzynarodową. Wnioski zostaną od nich przyjęte - zapewniła.

W ośrodkach strzeżonych przebywa 1530 nielegalnych imigrantów.

14 tys. prób od sierpnia

Od sierpnia Straż Graniczna udaremniła ponad 14 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

Od 2 września w związku z presją migracyjną w przygranicznym pasie z Białorusią - w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego - obowiązuje stan wyjątkowy. Został on wprowadzony na 30 dni na mocy rozporządzenia prezydenta Andrzeja Dudy, wydanego na wniosek Rady Ministrów. 30 września Sejm zgodził się na przedłużenie stanu wyjątkowego o 60 dni. W piątek (1 października) w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie prezydenta w tej sprawie.

