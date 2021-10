Po doniesieniach niemieckich mediów, tygodnika "Der Spiegel" i stacji ARD, o celowym wypychaniu migrantów z terytorium UE przez greckie i chorwackie służby Komisja Europejska wezwała w czwartek do zbadania tej sprawy.

Jak wskazuje Reuters, raport niemieckich mediów zawiera nagranie wideo 11 przypadków wypychania migrantów przez policję chorwacką na terytorium Bośni i Hercegowiny, a także dowody, w tym nagranie greckiej straży przybrzeżnej, przedstawiające celowe zmuszanie migrantów przez służby greckie do powrotu na Morze Egejskie.

Rzecznik KE Adalbert Jahnz powiedział w czwartek, że potrzebne jest dochodzenie w tej sprawie.

- Komisja zdecydowanie sprzeciwia się wszelkim praktykom push-back i wielokrotnie podkreślała, że wszelkie takie praktyki są nielegalne, a władze krajowe mają obowiązek zbadania wszelkich zarzutów w celu ustalenia faktów i odpowiedniego śledzenia w sprawie wszelkich wykroczeń - powiedział.

Odpowiadając na doniesienia niemieckich mediów, chorwacki minister spraw wewnętrznych Davor Bożinović powiedział, że policja przeprowadzi śledztwo. Dodał, że chorwacka straż graniczna działa zgodnie z prawem. Greckie ministerstwo migracji zapowiedziało, że wkrótce wyda oświadczenie prasowe w tej sprawie - podaje Reuters.

Zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym ludzie mają prawo ubiegać się o azyl i zabrania się odsyłania potencjalnych azylantów tam, gdzie ich życie może być zagrożone. Jednak te zasady były często ignorowane w Europie w ostatnich latach w obliczu masowego napływu nielegalnych migrantów - informuje agencja.

Chorwacki rząd zbada sprawę

Premier Chorwacji Andrej Plenković poinformował w czwartek, że rozmawiał już z ministrem spraw wewnętrznych w sprawie doniesień o zaangażowaniu policji w brutalne wydalanie migrantów poza granice kraju. Na ujawnionym w środę nagraniu widać zamaskowanych mężczyzn przepędzających migrantów do Bośni i Hercegowiny.

Odnosząc się do medialnych doniesień, Davor Bożinović poinformował, że rozpoczęto już śledztwo mające zidentyfikować uczestników brutalnego "incydentu granicznego". Dodał, że w chorwackiej policji nie ma miejsca na przekraczanie uprawnień - podała w czwartek chorwacka agencja HINA.

Zdaniem lokalnych ekspertów zamaskowani mężczyźni nagrani przez międzynarodową grupę dziennikarzy należą do specjalnej jednostki chorwackiej policji. Świadczyć mają o tym noszone przez nich kurtki oraz sprzęt, którego używali do zawracania migrantów do sąsiedniej Bośni i Hercegowiny.

aml/PAP