W czwartek w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się szóste spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia i Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia.

ZOBACZ: Protest medyków. Brak porozumienia z MZ. "Sytuacja dojrzała do zaostrzenia protestu"

"Nastąpił przełom w naszych rozmowach z MZ, niestety nie taki, jak byśmy sobie życzyli. Po raz kolejny okazało się, że przedstawiciele MZ pozorują negocjacje, przedstawiono nam z zaskoczenia treść porozumienia, która była nie do przyjęcia. Zawarte w nim elementy nie zostały z nami uzgodnione i tekst został nam przedstawiony dopiero dzisiaj, mimo że prosiliśmy o niego wczoraj" - mówiła Anna Bazydło z Porozumienia Rezydentów.

"Treść porozumienia nie jest odpowiedzią na żadne nasze postulaty"

Jak dodała, zawarte w porozumieniu elementy "mają się nijak do poprawy sytuacji w ochronie zdrowia". - Zaproponowane zmiany w wynagrodzeniach są minimalne i nie przedstawiono harmonogramu ich realizacji. Nie są w nich zawarte żadne terminy, brak w nim konkretów, punkty są nieprecyzyjne (...). Treść porozumienia nie jest odpowiedzią na żadne nasze postulaty, nie jest rozwiązaniem żadnych zgłaszanych przez nas problemów, a wszystkie nasze propozycje zostały odrzucone - dodała.

"Widzimy potrzebę zmiany formatu rozmów" - przyznał Artur Drobniak, wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej. "W rękach ministra zdrowia jest zarządzanie zdrowiem, a w rękach ministra finansów - zarządzanie finansami. Chyba potrzebujemy takiej osoby do rozmowy" - powiedział. "Minister zdrowia i rząd w tej chwili chce dobić ochronę zdrowia, a nie ją wyleczyć" - dodał.

"Pojawia się wątpliwość o to, którą stronę komitet reprezentuje"

Wiceszef MZ Piotr Bromber poinformował, że podczas czwartkowych rozmów resort zaprezentował gotowe porozumienie do podpisania, "uwzględniające wszystkie postulaty protestujących". Dodał, że od 1 lipca 2022 r. MZ przekazać chce dodatkowe blisko 6 mld na wzrost wynagrodzeń minimalnych. "Przykłady? Lekarz II stopnia wzrost wynagrodzenia od lipca przyszłego roku 1275 zł, I stopień dentysta 1844 zł, pielęgniarka po przeszeregowaniu - od 1 lipca wzrost wynagrodzenia o 1300 zł. To jest tylko kilka przykładów" - mówił Bromber.

- To, co dzisiaj usłyszeliśmy, że ta propozycja jest absolutnie nie do zaakceptowania. Pojawia się wątpliwość o to, którą stronę komitet reprezentuje - czy faktycznie komitet reprezentuje poszczególne zawody medyczne - ocenił Bromber.

Bromber dodał, że resort zobowiązał się też do inicjatyw legislacyjnych. - Do również podjęcia określonych działań organizacyjnych, które miały wyjść naprzeciw żądaniom drugiej strony. Co usłyszeliśmy na koniec? Takie porozumienie jest absolutnie nie do zaakceptowania przez drugą stronę - zrelacjonował.

Wiceszef MZ poinformował, że w przyszłym tygodniu będzie zwołane posiedzenie zespołu trójstronnego. - Będziemy rozmawiali z tymi, którzy są nastawieni przede wszystkim na szukanie tego dialogu i faktycznie reprezentują poszczególne grupy zawodowe i czują za to odpowiedzialność - dodał.

"Bromber przedstawił twór, który nie ma nic wspólnego z porozumieniem"

Podczas konferencji prasowej po zakończeniu rozmów przedstawiciel Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia i wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej Artur Drobniak mówił, że wiceminister zdrowia Piotr Bromber przedstawił protestującym "nie wzór porozumienia, ale twór, który nie ma nic wspólnego ze słowem porozumienie".

- To twór, który w ogólne nie był z nami dyskutowany, w ogóle nie jest efektem tych trzytygodniowych rozmów, które były tutaj prowadzone. Nie został nam wcześniej przekazany, nie ma konkretów, nie ma gwarancji ich wykonania. Nie ma w nim realnego finansowania, nie ma środków, które miałyby być przeznaczone na leczenie - ocenił Drobniak. Dodał, że w przedstawionym medykom porozumieniu "nie ma dat i szczegółów inicjatyw legislacyjnych".

ZOBACZ: Protest medyków. Brak porozumienia z MZ. "Sytuacja dojrzała do zaostrzenia protestu"

- Wszystko ma podlegać zaakceptowaniu przez zespól trójstronny. To nie jest porozumienie, ale niezrozumienie przez rządzących. Niezrozumienie problemów polskich pacjentów - zastrzegł. Według Drobniaka, "w porozumieniu nie ma nic nowego, odwraca oczy od cierpienia polskich pacjentów".

Poinformował, że więcej szczegółów zostanie przekazane na konferencji prasowej w Białym Miasteczku w czwartek o godz. 17.

WIDEO - Tragiczny wypadek na S1. Auto uderzyło w ciężarówkę. Zginęła matka i niemowlę Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

aml/PAP