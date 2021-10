Rząd Australii chce zobowiązać właścicieli platform internetowych do ujawniania tożsamości użytkowników komentujących zamieszczane tam treści, tym samym zakazać możliwości anonimowego komentowania. Ma to pozwolić na pociągnięcie do odpowiedzialności osób zniesławiających innych w internetowych komentarzach oraz temu zapobiegać.