Sąd Najwyższy oddalił skargę komitetu Hołowni ws. odrzucenia przez PKW sprawozdania finansowego

Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła w lipcu sprawozdanie finansowe z ubiegłorocznych wyborów prezydenckich komitetu Szymona Hołowni z uwagi na przyjęcie z naruszeniem przepisów Kodeksu wyborczego łącznie ponad 201 tys. zł.

Komitet skorzystał z prawa do wniesienia skargi do Sądu Najwyższego. SN zajął się sprawą w środę. Jak przekazał PAP Brzóska, "skarga na uchwałę PKW została oddalona. Sąd orzekał w składzie siedmioosobowym - poinformował.

Nie wiadomo od kogo Hołownia przyjmował pieniądze na kampanię

PKW w swojej uchwale wskazała, że blisko 33 tys. zł zostało przyjęte przez komitet Hołowni w niedozwolonym terminie. Ponad 19 tys. zł wpłacono między 11 maja a 4 czerwca 2020 r., a więc już po 10 maja 2020 r., na który to dzień marszałek Sejmu zarządziła wybory, a przed 5 czerwca 2020 r., kiedy PKW przyjęła zawiadomienie Hołowni o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. Z kolei po dniu wyborów, od 29 czerwca do 25 września 2020 r., komitet Hołowni pozyskał środki w wysokości ponad 13 tys. zł.

Ponad 168 tys. zł wpłaconych na komitet Hołowni pochodziło od nieuprawnionych podmiotów. Chodzi m.in. o spółki prawa handlowego, fundacje, stowarzyszenia, osoby, co do których komitet nie był w stanie ustalić, że są obywatelami polskimi mającymi stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski, a także o rachunki osób prowadzących działalność gospodarczą, co do których komitet nie był w stanie wykazać, iż jest to rachunek osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykorzystywany przez tę osobę zarówno do celów związanych z tą działalnością, jak i do celów związanych z codziennym funkcjonowaniem osoby fizycznej.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym pełnomocnicy finansowi komitetów wyborczych mają obowiązek złożenia PKW sprawozdań finansowych z wyborów. PKW może przyjąć sprawozdanie finansowe bez zastrzeżeń, przyjąć wskazując uchybienia albo odrzucić

WIDEO - "Interwencja": znęcał się nad niepełnosprawnym intelektualnie. Napastnik chodzi wolny Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mad/PAP