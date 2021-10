- Śledztwo wykazało, że umiejętności i doświadczenie załogi samolotu TU-154M dawały pełne podstawy do uznania, iż jest ona w stanie bezpiecznie wykonać lot do Smoleńska. Dlatego brakuje jakichkolwiek przesłanek, by zachowanie dowódców, którzy wyznaczyli do lotu tę załogę, ocenić jako niedopełnienie obowiązków i działanie na szkodę interesu publicznego, czy prywatnego - poinformował PAP rzecznik PK prok. Łukasz Łapczyński.

Chodzi o dwóch oficerów 36. Specjalnego Pułku Lotnictwa Transportowego, którzy w sierpniu 2011 r. usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z organizacją lotu do Smoleńska 10 kwietnia 2010 r. w zakresie wyznaczenia i przygotowania załogi Tu-154M. Podejrzani nie przyznali się wtedy do winy i odmówili składania wyjaśnień. Prokuratura nie chciała ujawnić danych oficerów.

"Dowódcy pułku i eskadry wyznaczyli osoby o odpowiednim doświadczeniu"

- Jak wynika z zebranych materiałów dowodowych, w tym opinii biegłych w zakresie lotnictwa, dowódcy pułku i eskadry wyznaczyli osoby o odpowiednim doświadczeniu, a piloci posiadali umiejętności praktyczne do wykonania tego lotu - wskazał prokurator.

Z ustaleń śledczych wynika, że pierwszy pilot wylatał prawie 2910 godzin, także w trudnych warunkach atmosferycznych, przy zamgleniu, niskiej podstawie chmur i opadach deszczu.

- Wykonał ponad 50 lądowań przy wykorzystaniu nieprecyzyjnych systemów lądowania, w tym takich jak na lotnisku w Smoleńsku. Znał to lotnisko i funkcjonujący na nim system podejścia do lądowania z kilku wcześniejszych lotów – ostatni raz lądował tam 7 kwietnia 2010 roku. Doskonale posługiwał się językiem rosyjskim, co umożliwiało sprawną komunikację z rosyjską obsługą lotniska. Okoliczności te wskazują, że był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów TU-154M, co znalazło też potwierdzenie w zeznaniach świadków - wskazuje prokuratura.

Śledczy zwrócili przy tym uwagę, że podobnym dużym doświadczeniem dysponował drugi pilot.

- Wylatał prawie 1910 godzin, w tym 475 godzin na TU-154M i przeszedł wymagane szkolenia. Wielokrotnie wykonywał loty do Federacji Rosyjskiej i innych państw dawnego ZSRR. Nie było żadnych podstaw do kwestionowania jego kompetencji i umiejętności. Dotyczy to także nawigatora TU-154M, który doświadczenie w nawigowaniu tym typem samolotów zdobywał m.in. w czasie trudnych lotów transatlantyckich. Wysoko oceniono jego umiejętności i profesjonalizm - poinformowała PK.

Prok. Łapczyński podkreślił, że postępowanie w tej sprawie toczyło się niezależnie od głównego śledztwa dotyczącego przyczyn i przebiegu katastrofy smoleńskiej, które prowadzi Zespół Śledczy nr I Prokuratury Krajowej. Jak dodał, w tym drugim śledztwie trwają prace nad kompleksową opinią, którą przygotowuje międzynarodowy zespół biegłych.

10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154, którym leciała delegacja na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, najwyżsi dowódcy wojska i ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski

mad/PAP