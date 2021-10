Mamy 2 085 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: lubelskiego (399), mazowieckiego (346), podlaskiego (268), śląskiego (130), zachodniopomorskiego (125), małopolskiego (122), łódzkiego (112), pomorskiego (93), podkarpackiego (89), dolnośląskiego (88), wielkopolskiego (75), warmińsko-mazurskiego (70), kujawsko-pomorskiego (58), świętokrzyskiego (38), lubuskiego (27), opolskiego (20). 25 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 30 osób.

Ostatni raz ponad dwa tysiące zakażeń potwierdzono 20 maja 2021 roku. Było to wówczas 2086 przypadków.

dolnośląskiego (88), wielkopolskiego (75), warmińsko-mazurskiego (70), kujawsko-pomorskiego (58), świętokrzyskiego (38), lubuskiego (27), opolskiego (20). 25 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną. — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) October 6, 2021

W szpitalach jest 2013 osób z COVID-19, w tym 190 pacjentów podłączonych do respiratorów – podało w środę Ministerstwo Zdrowia. Tydzień temu, 29 września, hospitalizowanych było 1566 osób z COVID-19, w tym 174 pod respiratorami.

Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 7096 łóżek i 733 respiratory. Ministerstwo przekazało ponadto, że na kwarantannie przebywa 89 217 osób. Resort podał też, że wyzdrowiało dotąd 2 665 251 zakażonych.

Wzrost o 70 proc.

- Jeśli dzisiejsze dane porównamy do ubiegłej środy, to jest to wzrost o 70 proc. Czwarta fala zdecydowanie przyspiesza - przekazał Waldemar Kraska, wiceszef resortu zdrowia. Dodał, że dane powinny skłonić wszystkie niezaszczepione osoby do udania się do punktu szczepień.

- Naprawdę to jest ostatni moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić, więc apeluję do wszystkich państwa: zaszczepmy się, bo widzimy, że czwarta fala zdecydowanie przyspiesza w tych województwach, gdzie osób zaszczepionych jest najmniej, czyli woj. lubelskie, woj. podkarpackie, woj. podlaskie - wymienił.

Powrót obostrzeń?

Na dziś nie będzie żadnych obostrzeń. Na pewno nie zamkniemy szkół – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski w wywiadzie dla środowego "DGP". - Chcemy natomiast, żeby ludzie przypomnieli sobie i przestrzegali zasad dyscypliny społecznej, jakie stosowaliśmy wcześniej. Musimy wrócić do maseczek i egzekwowania obowiązku ich noszenia – powiedział.

- To nie wynika z różnic w podejściu społecznym, tylko z charakteru pandemii. Rozwój IV fali jest inny – nie rozwija się w tak szybkim tempie jak poprzednie, choć liczba przypadków oczywiście rośnie. Porównujemy fale – dzień do dnia. I widzimy, że trendy są odmienne – powiedział Niedzielski w rozmowie z "DGP".

ZOBACZ: Adam Niedzielski: musimy wrócić do maseczek i egzekwowania obowiązku ich noszenia

Wskazał, że różnice są widoczne na poziomie hospitalizacji, których jest niemal dwukrotnie mniej. Pod koniec września 2020 r. hospitalizacji było prawie 3 tys., a obecnie, przy podobnej liczbie zakażeń, jest ich 1600.

Niedzielski podkreślił, że szkoły na pewno nie zostaną zamknięte. - Chcemy natomiast, żeby ludzie przypomnieli sobie i przestrzegali zasad dyscypliny społecznej, jakie stosowaliśmy wcześniej. Musimy wrócić do maseczek i egzekwowania obowiązku ich noszenia – powiedział minister zdrowia.

WIDEO - Prokurator o zabójcy 11-latka z Katowic: nie mogę wykluczyć, że ofiar jest więcej Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/polsatnews.pl