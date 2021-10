41-letni pasażer seata zginął w wypadku drogowym, do którego doszło minionej nocy w Tychach (woj. śląskie). Chwilę wcześniej kierowca tego auta nie zatrzymał się do kontroli drogowej i zaczął uciekać. Jego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Okazało się, że 38-letni kierujący miał czynny zakaz prowadzenia pojazdów i był poszukiwany dwoma nakazami doprowadzenia do aresztu śledczego.