Na terenie UE odnaleziono ofiary handlu ludźmi

Nieprawidłowości w zatrudnieniu pracowników sezonowych wykazały inspekcje przeprowadzone przez unijne organy ścigania. Europol sprawdził setki miejsc zajmujących się uprawą winorośli i produkcją wina. W toku śledztwa zidentyfikowano 54 osoby podejrzane o handel ludźmi we Włoszech, Francji, Hiszpanii i na Litwie; osiem osób aresztowano we Francji, cztery w Hiszpanii. Wszczęto 126 śledztw w sześciu państwach, z czego większość we Francji.

- Wyzyskiwanie pracowników to bardzo dochodowa działalność kryminalna - oświadczył Europol. Podczas jednej z operacji we Francji rozbito siatkę przestępczą, której dochód - kosztem państwa i pracowników - wyceniono na około 5 mln euro.

Ponad 2 tysiące funkcjonariuszy prowadziło działania operacyjne między 9 a 16 września w winnicach na terenie całej Unii Europejskiej. Dochodzenia wykazały, że ponad 250 osób mogło paść ofiarą wyzysku. Stwierdzono również, że najbardziej narażeni na wyzysk są obywatele państw spoza Unii Europejskiej.

mad/ sgo/Europol