Jak będzie wyglądać kolej w następnych dekadach? Jej przyszłości zasmakowali uczestnicy targów TRAKO, które między 21, a 24 września przyciągnęły do Gdańska ponad 20 tysięcy osób. Podziwiali m.in. wodorową lokomotywę polskiej produkcji, a także specjalne wagony PKP Intercity, do których "zwykli" cywile na co dzień nie mają wstępu. TRAKO były także wielką szansą na znalezienie wymarzonej pracy.