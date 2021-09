Z polskich spółek lokomotywy chce dostarczyć Newag, konsorcjum w składzie Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" Spółka Akcyjna, a także konsorcjum, w którego skład wchodzi H. Cegielski - Fabryka Pojazdów Szynowych oraz chiński producent lokomotyw CRRC DATONG Co.Ltd.

Dialog z wykonawcami

Z informacji wynika, że chęć udziału w przetargu na dostawę lokomotyw wyraziło też konsorcjum w składzie Vossloh Locomotives GmbH oraz CRRC Zhuzhou Locomotive Co.Ltd, konsorcjum w składzie Bombardier Transportation Polska oraz Bombardier Transportation GmbH, konsorcjum w składzie Siemens Mobility Sp. z o.o. oraz Siemens Mobility GmbH. Lokomotywy chce też dostarczyć spółka Patentes Talgo SL.

"Kolejne etapy postępowania to badanie wniosków, następnie dialog z wykonawcami i zaproszenie do składania ofert planowane na okres od września do listopada 2021, składanie ofert do stycznia 2022 i rozstrzygnięcie postępowania - marzec 2022" - informuje PKP Intercity.

Spółka zaznacza jednocześnie, że harmonogram ma charakter ramowy i może ulec zmianie w zależności od faktycznego przebiegu postępowania i ewentualnych procedur odwoławczych.

Poprowadzą pociągi na trasach międzynarodowych

PKP Intercity informowało na początku czerwca tego roku, że zakup 63 lokomotyw wraz ze świadczeniem usługi utrzymania technicznego pojazdów będzie jednym z największych projektów taborowych w historii spółki. W ramach zamówienia przewidziano ponadto prawo opcji, w ramach którego PKP Intercity będzie mogło zamówić jeszcze 32 dodatkowe lokomotywy.

PKP IC chcą, aby nowe lokomotywy mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych prądem o różnych wartościach napięć: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC. Dzięki temu poprowadzą pociągi na zmodernizowanych i nowych liniach w Polsce, jak również na trasach międzynarodowych. Producent będzie musiał bowiem uzyskać dopuszczenie do eksploatacji pojazdów w sześciu krajach: Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech

grz/PAP