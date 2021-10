Piłkarz brutalnie zaatakował sędziego podczas meczu w Brazylii. Arbiter został m.in. kopnięty w głowę i z poważnymi obrażeniami trafił do szpitala. Agresywny zawodnik został aresztowany jeszcze na stadionie. Według miejscowych mediów został oskarżony o próbę zabójstwa. Grozi za to kara od 12 do 30 lat więzienia.